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26.01.2017 22:40
Иван Чишкала, фото с amfr.ru
Сборная России по мини-футболу выиграла два товарищеских матча у команды Нидерландов
Два товарищеских матча между сборными Нидерландов и России по мини-футболу состоялись 23 и 24 января в голландском городе Зволле.

В первом матче счёт открыл Сергей Абрамов. Незадолго до перерыва Владислав Шаяхметов удвоил преимущество российских футболистов. Во второй двадцатиминутке двумя голами отметился Иван Чишкала. Хозяева сумели лишь размочить счёт после точного удара Закарии Амрани. 4:1 - сборная России одержала победу.

Во второй встрече первый тайм завершился без забитых мячей, а на старте второй половины Эдер Лима распечатал ворота голландцев. Этот гол так и остался единственным. 1:0 - минимальная победа нашей команды.

Первый матч. Нидерланды - Россия 1:4 (0:2)
0:1. Сергей Абрамов, 7
0:2. Владислав Шаяхметов, 19
0:3. Иван Чишкала, 26
0:4. Иван Чишкала, 35
1:4. Закария Амрани, 35.

Нидерланды: Петер Розенбек, Петрус Гриммелиус (вратари), Уалид Саадуни, Джамаль Эль-Ганнути (капитан), Юссеф Макру, Хуссин Бузамбу, Карим Моссауи, Закария Амрани, Иордани Мартинус, Матс Вельсебер, Мохаммед Аттаиби, Махсен Буйозан, Сант-Юсте Йошуа, Ике Неил, Тим ван ден Аккер, Деннис ван ден Эйден.
Россия: Георгий Замтарадзе, Дмитрий Путилов (вратари), Владислав Шаяхметов (капитан), Дмитрий Лысков, Ромуло, Иван Чишкала, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Руслан Кудзиев, Робиньо, Артём Ниязов, Данил Давыдов, Артём Антошкин, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.

Второй матч. Нидерланды - Россия 0:1 (0:0)
0:1. Эдер Лима, 23.

Нидерланды: Петрус Гриммелиус, Петер Розенбек (вратари), Уалид Саадуни, Джамаль Эль-Ганнути (капитан), Юссеф Макру, Хуссин Бузамбу, Карим Моссауи, Закария Амрани, Махсен Буйозан, Матс Вельсебер, Мохаммед Аттаиби, Иордани Мартинус, Сант-Юсте Йошуа, Ике Неил, Тим ван ден Аккер, Деннис ван ден Эйден.
Россия: Дмитрий Путилов, Георгий Замтарадзе (вратари), Владислав Шаяхметов (капитан), Янар Асадов, Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Эдер Лима, Руслан Кудзиев, Сергей Абрамов, Робиньо, Артём Ниязов, Артём Антошкин, Данил Давыдов, Ромуло, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.
Города:
Зволле
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/26/109970.html
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