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25.01.2017 21:18
"Енисей-СТМ" проиграл "Вустеру" на финише группового этапа Европейского Кубка Вызова по регби
Матчи шестого, заключительного тура предварительного этапа Европейского Кубка Вызова по регби состоялись в минувшие выходные.

Чемпион России - красноярский "Енисей-СТМ" играл на выезде с английским клубом "Вустер Уорриорз". Первый тайм прошёл при полном преимуществе хозяев. Лишь после 35 очков хозяев, перед перерывом красноярцы смогли исполнить свою первую попытку с точной реализацией. Во втором тайме англичане ещё увеличили отрыв, завершив матч крупной победой - 57:14 (35:7).

Результативные действия:

Коннор Брэйд, 3:0 (3 мин – штрафной)
Вал Рапава-Раскин, 8:0 (6 мин – попытка)
Дин Хаммонд, 13:0 (15 мин – попытка)
Коннор Брэйд, 16:0 (26 мин – штрафной)
Дин Хаммонд, 21:0 (29 мин – попытка)
Сэм Бетти, 26:0 (33 мин – попытка)
Коннор Брэйд, 28:0 (33 мин – реализация)
Дин Хаммонд, 33:0 (37 мин - попытка)
Коннор Брэйд, 35:0 (38 мин – реализация)
Михаил Гачечиладзе, 35:5 (40 мин – попытка)
Юрий Кушнарёв, 35:7 (40+1 мин – реализация)
Бен Ховард, 40:7 (45 мин – попытка)
Валерий Морозов, 40:12 (53 мин – попытка)
Юрий Кушнарёв, 40:14 (54 мин – реализация)
техническая попытка, 45:14 (68 мин), Тифф Эден
47:14 (69 мин – реализация)
Сэм Риппер-Смит, 52:14 (78 мин – попытка)
Макс Стеллинг, 57:14 (80 мин - попытка).

"Вустер": 1. Вал Рапава-Раскин (17. Райан Боуэер, 57), 2. Джо Тауфете’е (16. Джек Синглтон, 63), 3. Би Эло (18. Майк Дэниэлс, 69), 4. Донча О’Каллахэн (капитан), 5. Уилл Спенсер, 6. Хью Тэйлор (19. Эндрю Китченер, 54), 7. Сэм Бетти (20. Сэм Риппер-Смит, 69), 8. Мэтт Кокс, 9. Люк Болдуин (21. Джордж ДеКоти, 51), 10. Джейми Шиллкок (22. Тифф Иден, 47), 11. Дин Хаммонд (23. Макс Стеллинг, 69), 12. Бен Те’о, 13. Коннор Брэйд, 14. Перри Хамфрис, 15. Бен Ховард.

"Енисей-СТМ": 1. Валерий Морозов (17. Андрей Поливалов, 63), 2. Назир Гасанов (16. Шамиль Магомедов, 66), 3. Евгений Проненко (18. Джейк Грэй, 47), 4. Евгений Елгин (19. Вячеслав Красильник, 57), 5. Максим Гаргалык, 6. Михаил Гачечиладзе, 7. Андрей Темнов (23. Виталий Орлов, 47), 8. Антон Рудой, 9. Алексей Щербань (21. Константин Узунов, 69), 10. Юрий Кушнарёв, 11. Денис Симпликевич (20. Алексей Михальцов, 18), 12. Дмитрий Герасимов, 13. Юрий Баранов (капитан), 14. Игорь Курашов, 15. Рамиль Гайсин.

Предупреждён и затем удалён Курашов (жёлтые карточки на 30 и 68 мин.).

После этого поражения "Енисей-СТМ" завершил турнир на четвёртом, последнем месте в третьей группе, набрав девять очков. Единственную путёвку в четвертьфинал от нашего квартета завоевал французский "Брив" с 23 очками. Вторым финишировал "Ньюпорт Дрэгонс" из Уэльса, набравший 14 очков. В активе "Вустера" 13 очков и третья позиция.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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