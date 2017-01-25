Новости Российские ватерполистки проиграли гречанкам в третьем туре квалификации Мировой лиги Матч третьего тура группы A европейского отборочного турнира Мировой лиги по водному поло среди женских команд между сборными Греции и России состоялся во вторник на арене греческих ватерполисток.



Встреча прошла в упорной борьбе. Судьба матча решилась в заключительной четверти в пльзу гречанок, забросивших на один мяч больше - 8:7 (2:1, 2:2, 2:3, 2:1).



Состав сборной России: вратари - Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Евгения Головина ("Динамо-Уралочка", Златоуст); полевые игроки - Мария Борисова ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анна Кравченко ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Алёна Сержантова ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Надежда Глызина ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анастасия Симанович ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Дарья Рыжкова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Пироженко ("Спартак-Волгоград"), Евгения Иванова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Екатерина Прокофьева ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Эльвина Каримова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск). Главный тренер - Александр Гайдуков, тренер - Андрей Белофастов.



После этой встречи российские ватерполистки занимают второе место в группе, набрав три очка. Четыре очка - у гречанок, одно - у сборной Нидерландов. Напомним, в стартовом туре наши девушки взяли верх над голландками - 15:12. Сборная Нидерландов станет следующей соперницей россиянок. Эта встреча состоится 28 марта в бассейне нашей команды.



В группе B сборная Венгрии лишь в серии пенальти одолела команду Италии - 13:11 (2:3, 2:2, 2:3, 4:2), пенальти - 3:1. Венгерки за счёт победы в личной встрече опередили итальянок - у обеих команд по четыре очка. Нет очков у сборной Франции.



Напомним, путёвки в суперфинал от Европы получают победители групп и команда, которая победит в споре занявших вторые места. Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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