Новости Сергей Карякин, фото с hindustantimes.com Карякин победил Андрейкина, Со упрочил лидерство после десятого тура шахматного турнира в Нидерландах Партии десятого тура традиционного международного турнира по шахматам Tata Steel Chess - 2017 состоялись в среду в Харлеме (Нидерланды).



В очном споре двух российских шахматистов Сергей Карякин белыми фигурами взял верх над Дмитрием Андрейкиным. Эта победа позволила экс-претенденту на титул чемпиона мира войти в группу преследователей, делящих места со второго по шестое. Ещё один россиянин - Ян Непомнящий чёрными сумел добиться ничьей в непростой партии с Башкараном Адхибаном из Индии.



Лидер турнира - американец Уэсли Со увеличил отрыв от конкурентов, одержав белыми победу над Радославом Войташеком из Польши. Ещё одна результативная партия тура - победа Левона Ароняна из Армении белыми над венгром Рихардом Раппортом, причём чёрные признали своё поражение на 28-м ходу, попав под матовую атаку. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии. Миром завершилась напряжённая партия между украинцем Павлом Эльяновым и китайцем Вэй И. Ещё одну ничью принесло голландское противостояние между Люком ван Вели и Анишем Гири.



Турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 7 очков; 2-6. Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия), Вэй И (Китай), Павел Эльянов (Украина), Магнус Карлсен (Норвегия) – по 6; 7. Башкаран Адхибан (Индия) – 5,5; 8-9. Пентала Харикришна (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) – по 4,5; 10-12. Дмитрий Андрейкин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Радослав Войташек (Польша) – по 4; 13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 3,5; 14. Люк ван Вели (Нидерланды) – 2.



Десятый тур. Сергей Карякин (Россия) - Дмитрий Андрейкин (Россия).



1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 d6 6.c3 a5 7.Re1 h6 8.Nbd2 0-0 9.h3 Ba7 10.Nf1 Be6 11.Ng3 Bxc4 12.dxc4 Ne7 13.Nh2 Qd7 14.Qf3 Qe6 15.b3 a4 16.Bd2 Kh7 17.Nhf1 c6 18.Be3 Bb8 19.Nd2 axb3 20.axb3 Bc7 21.Nh5 Nd7 22.Qg4 Qxg4 23.hxg4 b5 24.cxb5 cxb5 25.Ng3 Bb6 26.Bxb6 Nxb6 27.Nf5 Nxf5 28.exf5 f6 29.Ne4 d5 30.Nd6 b4 31.cxb4 d4 32.Ra5 Rab8 33.Ne4 Rfd8 34.b5 Nd5 35.Rc1 Rbc8 36.Rc6 Nc3 37.Nd2 e4 38.Rxc8 Rxc8 39.Nc4 d3 40.b6 Ne2+ 41.Kf1 Nd4 42.b7 d2 43.Ra1 Rb8 44.Na5 Nb5 45.Rd1 Nd6 46.Rxd2 Nxb7 47.Nxb7 Rxb7 48.Rb2 h5 49.b4 hxg4 50.Ke2 g6 51.fxg6+ Kxg6 52.Ke3 g3 53.fxg3 Kf5 54.b5 Rb6 55.g4+ Ke5 56.Rf2 Re6 57.Rc2 Re7 58.b6 Rb7 59.Rb2 Kd5 60.g3 Kc6 61.Kxe4

1-0. Непомнящий Ян Александрович, Карякин Сергей Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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