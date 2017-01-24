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24.01.2017 22:57
Тимур Сафин, фото с rusfencing.ru
Тимур Сафин стал серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Париже
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин состоялся в минувший уик-энд в Париже.

Тимур Сафин начал турнир с победы в 1/32 финала над датчанином Конрадом Сейбэком Конгстадом со счётом 15:13. В 1/16 финала он был сильнее француза Жюльена Мертине - 15:8, в 1/8 финала не оставил шансов венгру Даниэлю Доше - 15:6, в четвертьфинале взял верх над американцем Джереком Майнхардтом - 15:12, в полуфинале с таким же счётом одержал победу над южнокорейцем Ха Тэ Гью, и лишь в финале уступил один укол американцу Александру Массиаласу - 14:15 и стал серебряным призёром турнира. Бронзу завоевали Ха Тэ Гью и итальянец Джорджо Авола.

Дмитрий Ригин в 1/32 финала разгромил украинца Ростислава Герцыка - 15:4, но в 1/16 финала проиграл Массиаласу - 6:15 и занял итоговоре 26-е место.

Дмитрий Комиссаров в 1/32 финала одолел Андре Саниту из Германии - 15:13, но затем уступил британцу Ричарду Крюзу - 8:15 и был классифицирован 30-м.

Дмитрий Трофимов проиграл в 1/32 финала датчанину Томасу Лерхе Бергу - 9:15, Кирилл Бородачёв на этой же стадии уступил канадцу Максимильену Ван Хаастеру - 7:15, Алексей Черемисинов потерпел поражение от Майнхардта - 13:15, Аскар Хамзин не справился с американцем Майлзом Чэмли-Ватсоном - 11:15, Александр Пивоваров уступил британцу Ричарду Крюзу - 7:15, Дмитрий Жеребченко потерпел поражение от американца Рэйса Имбодена - 14:15. Трофимов - 42-й, Бородачёв - 49-й, Черемисинов - 54-й, Хамзин - 56-й, Пивоваров - 57-й, Жеребченко - 59-й, Роман Куц - 81-й, Тимур Арсланов - 99-й, Андрей Матвеев - 107-й.

В командном турнире сборная России, за которую выступали Жеребченко, Ригин, Сафин и Черемисинов, начала турнир с уверенной победы в 1/8 финала над командой Белоруссии - 45:30. Однако уже в четвертьфинале российские рапиристы уступили японцам - 27:45 и были вынуждены бороться за пятое-восьмое места. В этом турнире россияне с минимальным перевесом одолели сборную Польши - 45:44, а затем сломили сопротивление южнокорейцев - 45:40 и финишировали пятыми.

Победителями командного турнира стали итальянские рапиристы, разгромив в финале французов - 45:21. В матче за бронзовые награды американцы были сильнее японцев - 45:34.
Города:
Париж
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/24/109958.html
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