На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Автомобильный спорт
Хоккей с мячом (бенди)
Современное пятиборье
Американский футбол
Регби
Парусный спорт
Экстремальный спорт
Гольф
Мини-футбол
Го
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.01.2017 16:09
"Кубань" и "Ростов-Дон" победили в матчах женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Лада" уступила
Матчи третьего тура группового этапа Кубка европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в минувшие выходные.

Краснодарская "Кубань", выступающая в группе B, принимала на домашней арене немецкий "Лейпциг". Российский клуб одержал уверенную победу - 32:24 (19:10). Голы в составе "Кубани": Виктория Жилинскайте (8), Яна Савинова (5), Яна Ускова (5), Виктория Колосова (4), Екатерина Маренникова (3), Ирина Антонова (1), Наталия Даньшина (1), Ксения Дьяченко (1), Юлия Наливко (1), Марина Судакова (1), Милана Разаева (1), Яна Жилинскайте (1).

"Кубань" занимает второе место в группе, набрав четыре очка. Лидирует с пятью очками французский клуб "Брест Бретань". Три очка у венгерской "Альбы Фехервар", ни одного - у "Лейпцига". В четвёртом туре "Кубань" сыграет 28 января с "Лейпцигом" на его площадке.

"Ростов-Дон" в третьем туре группы C играл на выезде с немецким "Битигхаймом". В напряжённой борьбе ростовчанки заставили хозяек капитулировать - 20:23 (11:13). Голы у "Ростов-Дона": Виктория Борщенко (8), Александрина Кабрал Барбоса (5), Анна Паула Родригес (4), Юлия Манагарова (2), Анна Сень (1), Сираба Дембеле (1), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко (1).

"Ростов-Дон" набрал после этой победы четыре очка и занимает второе место в группе, по дополнительным показателям уступая норвежскому "Биосену". По два очка имеют венгерский "Эрд" и "Битигхайм". В четвёртом туре 28 января лидер чемпионата России сыграет с немецкой командой на своей площадке.

Ещё одно российско-немецкое противостояние состоялось в Тольятти, гре в третьем туре группы D "Лада" принимала "Метцинген". Хозяйки площадки вчистую проиграли первый тайм и уступали до последних минут. В концовке при счёте 21:27 наша команда совершила рывок, но для спасения матча времени не хватило - 26:27. В составе "Лады" отличились: Дарья Дмитриева (10), Елизавета Малашенко (4), Юлия Какмоля (3), Дарья Самохина (2), Виолетта Голец (2), Александра Санникова (2), Ксения Карпачева (2), Ирина Снопова (1).

"Лада" с двумя очками занимает третье место в группе. Лидирует датский "Нюкёбинг", имеющий пять очков, на очко отстаёт "Метцинген", замыкает таблицу с одним очком норвежский "Глассверкет". В четвыёртом туре 28 января сыграет с "Метцингеном" в Германии.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/23/109953.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.01.2017 16:09
"Кубань" и "Ростов-Дон" победили в матчах женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Лада" уступила
23.01.2017 16:07
Сборная России уступила команде Словении в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу
21.01.2017 15:52
Сборные Германии и Дании без потерь прошли предварительный этап чемпионата мира по гандболу
19.01.2017 22:45
"Астраханочка" и "Лада" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу
19.01.2017 22:22
Сборная России по гандболу победила бразильцев на финише группового этапа чемпионата мира
18.01.2017 17:46
Российские гандболисты уступили французам в матче чемпионата мира
17.01.2017 19:59
"Лада" одержала победу, "Кубань" и "Ростов-Дон" уступили в третьем туре женского гандбольного Кубка ЕГФ
Все новости
Сюжеты
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат мира по гандболу. Катар - 2015
Чемпионат Европы 2014
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото. Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото. Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 