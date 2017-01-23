Новости "Кубань" и "Ростов-Дон" победили в матчах женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Лада" уступила Матчи третьего тура группового этапа Кубка европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в минувшие выходные.



Краснодарская "Кубань", выступающая в группе B, принимала на домашней арене немецкий "Лейпциг". Российский клуб одержал уверенную победу - 32:24 (19:10). Голы в составе "Кубани": Виктория Жилинскайте (8), Яна Савинова (5), Яна Ускова (5), Виктория Колосова (4), Екатерина Маренникова (3), Ирина Антонова (1), Наталия Даньшина (1), Ксения Дьяченко (1), Юлия Наливко (1), Марина Судакова (1), Милана Разаева (1), Яна Жилинскайте (1).



"Кубань" занимает второе место в группе, набрав четыре очка. Лидирует с пятью очками французский клуб "Брест Бретань". Три очка у венгерской "Альбы Фехервар", ни одного - у "Лейпцига". В четвёртом туре "Кубань" сыграет 28 января с "Лейпцигом" на его площадке.



"Ростов-Дон" в третьем туре группы C играл на выезде с немецким "Битигхаймом". В напряжённой борьбе ростовчанки заставили хозяек капитулировать - 20:23 (11:13). Голы у "Ростов-Дона": Виктория Борщенко (8), Александрина Кабрал Барбоса (5), Анна Паула Родригес (4), Юлия Манагарова (2), Анна Сень (1), Сираба Дембеле (1), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко (1).



"Ростов-Дон" набрал после этой победы четыре очка и занимает второе место в группе, по дополнительным показателям уступая норвежскому "Биосену". По два очка имеют венгерский "Эрд" и "Битигхайм". В четвёртом туре 28 января лидер чемпионата России сыграет с немецкой командой на своей площадке.



Ещё одно российско-немецкое противостояние состоялось в Тольятти, гре в третьем туре группы D "Лада" принимала "Метцинген". Хозяйки площадки вчистую проиграли первый тайм и уступали до последних минут. В концовке при счёте 21:27 наша команда совершила рывок, но для спасения матча времени не хватило - 26:27. В составе "Лады" отличились: Дарья Дмитриева (10), Елизавета Малашенко (4), Юлия Какмоля (3), Дарья Самохина (2), Виолетта Голец (2), Александра Санникова (2), Ксения Карпачева (2), Ирина Снопова (1).



"Лада" с двумя очками занимает третье место в группе. Лидирует датский "Нюкёбинг", имеющий пять очков, на очко отстаёт "Метцинген", замыкает таблицу с одним очком норвежский "Глассверкет". В четвыёртом туре 28 января сыграет с "Метцингеном" в Германии.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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