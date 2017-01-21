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21.01.2017 22:40
Даниил Иванов, фото с tltspeedway.ru
Определились победители квалификации личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
Квалификационные этапы Мировой серии личного чемпионата мира по мотогонкам на льду 2017 года прошли в Финляндии и Швеции.

Первый отборочный тур состоялся на первой неделе нового года в финском Юлиторнио. Первое место занял российский гонщик Даниил Иванов. Вторым стал Макс Нидермайер из Германии, замкнул тройку призёров ещё один россиянин - Динар Валеев. Путёвки в финал завоевали также чех Ян Клатовский, швед Стефан Свенссон и немец Штефан Плетчахер. На правах действующего чемпиона место в Мировой серии получил россиянин Дмитрий Хомицевич.

Второй отборочный тур прошёл во второй уик-энд года в шведском Стрёмсунде. Победителем шведского отборочного тура стал австриец Франц Цорн. Со второго места в состав участников чемпионата мира пробился чемпион России - 2017 Дмитрий Колтаков. Третью путёвку завоевал Гюнтер Бауэр из Германии, четвёртую - росиянин Игорь Кононов. Вслед за ними квалифицировались шведы Ове Ледстрём и Джимми Олсен. Ещё два места получат обладатели уайлд-кард.

Первый финальный этап пройдёт 4-5 февраля в Тольятти, второй - 11-12 февраля в Шадринске, третий - 18-19 февраля в Алма-Ате (Казахстан), четвёртый - 4-5 марта в столице Германии Берлине, пятый - 1-2 апреля в Херенвене (Нидерланды).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/21/109950.html
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