Новости Сборные Германии и Дании без потерь прошли предварительный этап чемпионата мира по гандболу Предварительный этап чемпионата мира по гандболу среди мужских команд завершился в пятницу во Франции.



Первое место в группе C со стопроцентным результатом заняла сборная Германии, победив в заключительном туре команду Хорватии - 28:21. Хорваты финишировали вторыми. На третьей позиции сборная Белоруссии, победившая в решающем матче венгров - 27:25 и по результату личной встречи оставившая их четвёртыми. В матче неудачников, не попавших в плей-офф, сборная Саудовской Аравии победила чилийцев - 26:25.



В группе D первое место с десятью очками из десяти возможных заняла сборная Дании, одержав волевую победу над командой Катара - 32:29. Со второго места вышли в плей-офф шведы, победив египетских гандболистов - 33:26 и отправив их на третью строчку. Катарцы заняли четвёртое место. Не попали в плей-офф сборные Аргентины и Бахрейна. В их очной встрече южноамериканцы были сильнее - 26:17.



Таким образом, группы C и D сформиолвали следующие пары 1/8 финала: Венгрия - Дания, Белоруссия - Швеция, Германия - Катар, Хорватия - Египет. Матчи пройдут в воскресенье.



Напомним, в субботу состоятся первые четыре матча 1/8 финала, в том числе встреча между сборными России и Словении, которая начнётся в 22.45 по московскому времени. Остальные пары составили Норвегия - Македония, Франция - Исландия и Бразилия - Испания.



Группа C.



Чили - Саудовская Аравия 25:26 (13:13).

Ход матча - 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:5, 7:5, 7:7, 8:7, 8:9, 9:9, 9:11, 11:11, 11:12, 12:12, 12:13, 13:13; 13:14, 15:14, 15:15, 16:15, 16:16, 17:16, 17:17, 18:17, 18:18, 20:18, 20:23, 22:23, 22:24, 23:24, 23:25, 25:25, 25:26.



Германия - Хорватия 28:21 (13:9)

Ход матча - 1:0, 1:3, 7:3, 7:4, 9:4, 9:5, 11:5, 11:8, 13:8, 13:9; 13:10, 14:10, 14:12, 16:12, 16:13, 19:13, 19:15, 20:15, 20:17, 21:17, 21:19, 22:19, 22:20, 28:20, 28:21.



Белоруссия - Венгрия 27:25 (15:13)

Ход матча - 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 3:3, 3:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:7, 7:7, 7:8, 9:8, 9:9, 10:9, 10:10, 11:10, 11:12, 14:12, 14:13, 15:13; 15:14, 17:14, 17:15, 18:15, 18:17, 19:17, 19:18, 20:18, 20:20, 21:20, 21:21, 22:21, 22:22, 25:22, 25:23, 26:23, 26:24, 27:24, 27:25.



Итоговое турнирное положение: Германия - 10 очков (5 игр), Хорватия - 8(5), Белоруссия - 4(5), Венгрия - 4(5), Саудовская Аравия - 2(5), Чили - 2(5).



Группа D.



Бахрейн - Аргентина 17:26 (8:13)

Ход матча - 0:3, 2:3, 2:5, 3:5, 3:8, 4:8, 4:9, 5:9, 5:10, 7:10, 7:11, 8:11, 8:13; 9:13, 9:17, 10:17, 10:18, 12:18, 12:20, 15:20, 15:22, 16:22, 16:23, 17:23, 17:26.



Швеция - Египет 33:26 (15:9)

Ход матча - 3:0, 3:1, 4:1, 4:2, 8:2, 8:3, 11:3, 11:4, 13:4, 13:7, 15:7, 15:9; 20:9, 20:10, 22:10, 22:11, 22:11, 23:11, 23:12, 24:12, 24:15, 25:15, 25:16, 26:16, 26:17, 28:17, 28:18, 29:18, 29:19, 30:19, 30:21, 31:21, 31:22, 32:22, 32:23, 33:23, 33:26.



Катар - Дания 29:32 (16:14)

Ход матча - 0:2, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:5, 4:5, 4:6, 6:6, 6:7, 7:7, 7:8, 8:8, 8:10, 12:10, 12:11, 13:11, 13:14, 16:14; 17:14, 17:15, 20:15, 20:17, 21:17, 21:18, 22:18, 22:19, 23:19, 23:22, 24:22, 24:25, 25:25, 25:26, 26:26, 26:27, 27:27, 27:29, 28:29, 28:31, 29:31, 29:32.



Итоговое турнирное положение: Дания - 10(5), Швеция - 8(5), Египет - 6(5), Катар - 4(5), Аргентина - 2(5), Бахрейн - 0(5).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/21/109948.html