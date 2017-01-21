Новости Аниш Гири, фото с chesswood.ru Непомнящий проиграл Гири, Карякин и Андрейкин набрали по пол-очка в шестом туре шахматного турнира в Нидерландах Шестой тур традиционного международного турнира по шахматам Tata Steel Chess - 2017 состоялся в пятницу в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



Для российских шахматистов тур вновь сложился не лучшим образом. Ян Непомнящий чёрными фигурами проиграл голландцу Анишу Гири. Дмитрий Андрейкин также играл чёрными с одним из хозяев - Люком ван Вели и имел шансы на победу, но не нашёл сильнейшее продолжение в эндшпиле, и партия завершилась вничью. Сергей Карякин миром завершил партию чёрными с украинцем Павлом Эльяновым.



Вэй И из Китая чёрными победил венгра Рихарда Раппорта. Лидер турнира - американец Уэсли Со чёрными сыграл вничью с Башкараном Адхибаном из Индии. Ничейным исходом завершили свои партии армянин Левон Аронян с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и Пентала Харикришна из Индии с поляком Радославом Войташеком.



Турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 4,5 очка; 2-3. Магнус Карлсен (Норвегия), Павел Эльянов (Украина) – по 4; 4-6. Левон Аронян (Армения), Вэй И (Китай), Аниш Гири (Нидерланды) – по 3,5; 7-10. Сергей Карякин (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Радослав Войташек (Польша), Дмитрий Андрейкин (Россия) – по 3; 11. Башкаран Адхибан (Индия) – 2,5; 12. Ян Непомнящий (Россия) – 2; 13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 1,5; 14. Люк ван Вели (Нидерланды) – 1.



Шестой тур. Аниш Гири (Нидерланды) - Ян Непомнящий (Россия).



1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g3 e5 7. Nde2 Be7 8. Bg2 Nbd7 9. a4 b6 10. Nd5 Nxd5 11. Qxd5 Rb8 12. Nc3 O-O 13. O-O Bb7 14. Qd1 Rc8 15. Re1 h6 16. Bh3 Rc6 17. Bxh6 gxh6 18. Qg4+ Bg5 19. Qxd7 Qxd7 20. Bxd7 Rc7 21. Bf5 Bd2 22. Red1 Bxc3 23. bxc3 Rd8 24. Rab1 Rc6 25. f4 exf4 26. e5 Bc8 27. Be4 Rxc3 28. Rxd6 Rxd6 29. exd6 Rc4 30. Bd3 Rc6 31. Rd1 Kf8 32. Bxa6 fxg3 33. hxg3 1-0.



Люк ван Вели (Нидерланды) - Дмитрий Андрейкин (Россия).



1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 a6 4. Nc3 d5 5. cxd5 exd5 6. Bg5 Be6 7. e3 Nbd7 8. Bd3 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 Nh5 11. Be5 Ng7 12. h3 Nxe5 13. Nxe5 Bd6 14. O-O h5 15. f4 g4 16. f5 Bc8 17. f6 Ne6 18. Bf5 c6 19. hxg4 Qc7 20. gxh5 Bxe5 21. dxe5 Qxe5 22. Qe2 Nc5 23. Bxc8 Rxc8 24. g4 Rg8 25. Kh1 Ne4 26. Nxe4 Qxe4+ 27. Qf3 Qxg4 28. Qxg4 Rxg4 29. Rf4 Rg5 30. Rh4 Kd7 31. Rg1 Rcg8 32. Rxg5 Rxg5 33. h6 Rg8 34. e4 Ke6 35. exd5+ Kxd5 36. a4 Ke6 37. a5 Kxf6 38. h7 Rh8 39. Rb4 Rxh7+ 40. Kg2 Rh5 41. Rxb7 Rxa5 42. Rb6 Rc5 43. Rxa6 Ke5 44. b4 Rc3 45. Rb6 f5 46. Rb8 Kf4 47. b5 Rc2+ 48. Kg1 Rb2 49. b6 Kg3 50. Kf1 Kf3 51. Ke1 c5 52. Kd1 c4 53. Kc1 c3 54. Rb7 f4 55. Rb8 Kg3 56. Rg8+ Kf2 57. Rb8 Kf3 58. b7 Kf2 59. Rf8 Rxb7 60. Rxf4+ Ke3 1/2-1/2.

Вейк-ан-Зее Непомнящий Ян Александрович, Карякин Сергей Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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