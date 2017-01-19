Новости Андрей Кирилюк, фото с nationalclass.ru Экипаж Андрея Кирилюка завоевал серебро на третьем этапе серии зимних парусных регат в Португалии Третий этап серии зимних парусных регат Cascais Dragon Winter Series состоялся в Кашкайше (Португалия).



В регате принимали участие 28 яхт из двенадцати стран. Россию представляли яхты Strange Litle Girl под управлением Андрея Кирилюка, заменяющего Дмитрия Самохина, и Heuschrecke под управлением Дмитрия Бондаренко. После пяти гонок команда Кирилюка лидировала, немного опережая экипаж британца Лори Смита. Однаго британская яхта Monday выиграла шестую гонку, ставшую последней из-за ослабевающего ветра, а с ней с перевесом в одно очко одержала победу в регате. Команда Кирилюка - вторая.



В общем зачёте с восемью очками лидирует датская яхта Ларса Хендриксена. Самохин, Кирилюк и Алексей Бушуев с 14 очками идут вторыми. Португалец Жозе Матошу - третий с 18 очками. Яхта Zenith под управлением Игоря Гойхберга - 17-я с 54 очками.



Следующие этапы серии пройдут 10-12 февраля, 10-12 марта, а финальная регата - 6-9 апреля, - сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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