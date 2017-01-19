На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Мини-футбол
Автомобильный спорт
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Современное пятиборье
Американский футбол
Регби
Парусный спорт
Гольф
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Парусный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
19.01.2017 22:51
Андрей Кирилюк, фото с nationalclass.ru
Экипаж Андрея Кирилюка завоевал серебро на третьем этапе серии зимних парусных регат в Португалии
Третий этап серии зимних парусных регат Cascais Dragon Winter Series состоялся в Кашкайше (Португалия).

В регате принимали участие 28 яхт из двенадцати стран. Россию представляли яхты Strange Litle Girl под управлением Андрея Кирилюка, заменяющего Дмитрия Самохина, и Heuschrecke под управлением Дмитрия Бондаренко. После пяти гонок команда Кирилюка лидировала, немного опережая экипаж британца Лори Смита. Однаго британская яхта Monday выиграла шестую гонку, ставшую последней из-за ослабевающего ветра, а с ней с перевесом в одно очко одержала победу в регате. Команда Кирилюка - вторая.

В общем зачёте с восемью очками лидирует датская яхта Ларса Хендриксена. Самохин, Кирилюк и Алексей Бушуев с 14 очками идут вторыми. Португалец Жозе Матошу - третий с 18 очками. Яхта Zenith под управлением Игоря Гойхберга - 17-я с 54 очками.

Следующие этапы серии пройдут 10-12 февраля, 10-12 марта, а финальная регата - 6-9 апреля, - сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/19/109944.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
19.01.2017 22:51
Экипаж Андрея Кирилюка завоевал серебро на третьем этапе серии зимних парусных регат в Португалии
30.12.2016 20:29
Австралийская яхта Perpetual Loyal выиграла регату "Сидней - Хобарт" с рекордным временем, российская Simplesail Mahligai - 31-я
26.12.2016 21:50
Сергей Комиссаров выиграл "Рождественскую регату" в Испании
08.12.2016 21:55
Первый этап Кубка России по сноукайтингу и зимнему виндсёрфингу состоялся в Новосибирске
30.11.2016 22:01
Стефания Елфутина выиграла семь гонок на сочинском этапе Кубка России по парусному спорту
20.10.2016 21:52
Стефания Елфутина, Андрей Загайнов, Елена Воробьёва, Сергей Комиссаров стали чемпионами России по парусному спорту
09.10.2016 10:28
«СКФ Черноморская регата больших парусников 2016» завершилась
Все новости
Сюжеты
<< Под крылом чайки>>: Экспедиция <Крузенштерн>
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
В мире. XXVI Всемирная летняя Универсиада. Шэньчжэнь-2011
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
15.12.2008 14:03
Фото. Volvo Ocean Race 2008/2009
21.08.2008 14:42
Фото. Пекин 2008. Олимпийская парусная регата
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 