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19.01.2017 22:22
Сергей Шельменко, фото с topspb.tv
Сборная России по гандболу победила бразильцев на финише группового этапа чемпионата мира
Матчи пятого, заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира по гандболу среди мужских команд проходят во Франции.

Сборная России, выступавшая в группе A в Нанте, завершала групповой турнир матчем с командой Бразилии. Весь первый тайм проходил с небольшим преимуществом южноамериканцев, ушедших на перерыв с преимуществом в один мяч. После возобновления игры россияне впервые вышли вперёд. Первая половина второго тайма проходила в равной борьбе, но затем наша команда наконец оторвалась от соперника и добилась непростой победы - 28:24. По пять голов на счету Александра Деревеня и Сергея Шельменко.

Эта победа обеспечила российским гандболистам третье место в группе с шестью очками. Первыми финишировали французы, обыгравшие поляков - 26:25 (13:13). На втором месте сборная Норвегии, которая была сильнее японцев - 38:23 (19:14). Бразильцы вышли в плей-офф с четвёртого места.

Соперниками подопечных Дмитрия Торгованова в стартовом раунде плей-офф станут словенские гандболисты, занявшие второе место в группе B. В заключительном туре словенцы уступили в матче за первое место испанцам - 26:36 (10:18). Испанцы, ставшие в группе первыми, сыграют за выход в четвертьфинал с бразильцами. Сборные Македонии и Исландии сыграли вничью - 27:27 (13:15). Македонцы заняли третье место и сыграют в 1/8 финала с норвежцами, а исландцы, завоевав четвёртую путёвку от группы, сразятся с французами. В матче неудачников группы B сборная Туниса переиграла команду Анголы - 43:34 (23:16).

Матчи 1/8 финала в этой половине сетки состоятся в субботу. Сборные России и Словении встретятся в 22.45 по московскому времени в Париже.

Россия - Бразилия 28:24 (14:15).

Состав сборной России: Вадим Богданов (2 отражённых броска из 13), Виктор Киреев (14/27) - вратари, Дмитрий Киселёв, Даниил Шишкарёв, Дмитрий Ковалёв (4), Александр Шкуринский (1), Александр Черноиванов, Александр Деревень (5), Михаил Чипурин (4), Глеб Калараш (3), Сергей Шельменко (5), Тимур Дибиров, Игорь Сорока (3), Азат Валиуллин, Дмитрий Житников (3).    

Турнирное положение.

Группа A: Франция - 10 очков (5 игр), Норвегия - 8(5), Россия - 6(5), Бразилия - 4(5), Польша - 2(5), Япония - 0(5).

Группа B: Испания - 10(5), Словения - 7(5), Македония - 5(5), Исландия - 4(5), Тунис - 4(5), Ангола - 0(5).

Группа C: Германия - 8(4), Хорвания - 8(4), Венгрия - 4(4), Белоруссия - 2(4), Чили - 2(4), Саудовская Аравия - 0(4).

Группа D: Дания - 8(4), Швеция - 6(4), Египет - 6(4), Катар - 4(4), Бахрейн - 0(4), Аргентина - 0(4).
Города:
Нант
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/19/109942.html
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