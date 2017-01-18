18.01.2017 22:31
"СКА-Нефтяник", "Енисей", "Уральский трубник" и "Байкал-Энергия" вновь победили в матчах ЧР по хоккею с мячом
Матчи второго тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в среду.
В первой группе, где выступают восемь сильнейших по итогам первого этапа команд, сошлись победители восточной и западной групп - хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал ульяновскую "Волгу". В первые 25 минут волжане держались на минимальном расстоянии от соперника, но к перерыву дальневосточники добились перевеса в четыре мяча, а во втором тайме полностью доминировали и победили с разгромным счётом - 15:5. Покер в составе хабаровчан сделал Кристофер Фагерстрём.
Красноярский "Енисей" на своём поле не оставил никаких шансов казанским динамовцам - 9:1, имея перевес в пять мячей уже к перерыву. По два мяча забили Алмаз Миргазов, Вячеслав Вдовенко и Олег Толстихин.
С таким же счётом в пользу представителя восточной группы - 9:1 закончился и матч "Уральского трубника" из Первоуральска с московским "Динамо". Оба тайма уральцы выиграли с преимуществом в четыре мяча. Дубль в составе победителей сделал Андрей Кислов.
Самым упорным стал матч в Иркутске, где встречались "Байкал-Энергия" и архангельский "Водник". Пропустив первыми, иркутяне вышли вперёд после получаса игры, но вскоре архангелогородцы восстановили равновесие. Два гола хозяев незадолго до конца встречи стали решающими - 4:2 в пользу иркутских хоккеистов.
Таким образом, все восемь стартовых матчей первой группы закончились домашними победами команд "Востока". По разности мячей первым идёт "СКА-Нефтяник", вторым "Енисей", третьим - "Уральский трубник", замыкает четвёрку "Байкал-Энергия".
Во второй группе, где разыгрываются два места в квалификации плей-офф, кемеровский "Кузбасс" принимал нижегородский "Старт". Пропустив первыми, кемеровчане затем отличились пять раз подряд, причём покер сделал Вадим Стасенко, а за неполную четверть часа до финального свистка счёт стал 7:2. В закльчительном отрезке игры нижегородцы бросились в погоню и были близки к чудесному спасению, но времени гостям всё же не хватило - 8:7 в пользу "Кузбасса", занимающего первое место в группе. Нижегородцы идут четвёртыми.
Матч между новосибирским "Сибсельмашем" и кировской "Родиной", напротив, прошёл с преимуществом обороны над атакой. Пропустив быстрый гол, хозяева отыгрались, а перед свистком на перерыв вышли вперёд. Во втором тайме было зафиксировано лишь одно взятие ворот - когда до конца встречи оставалось чуть больше десяти минут, гости ушли от поражения, реализовав угловой. В итоге ничья - 2:2, после которой "Сибсельмаш" занимает второе место в группе, "Родина" - третье.
В чемпионате страны наступил трёхнедельный перерыв, вызванный предстоящим в Швеции чемпионатом мира.
Группа 1.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Волга" (Ульяновск) 15:5 (7:3)
1:0. Юрий Шардаков (Эрик Сэфстрём), 6, угловой
1:1. Дмитрий Иванов, 10
2:1. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 13
3:1. Кристофер Фагерстрём (Павел Рязанцев), 19
4:1. Максим Ишкельдин (Антон Шевцов), 22
4:2. Владислав Кузнецов (Максим Рязанов), 23
4:3. Владислав Кузнецов (Руслан Галяутдинов), 25
5:3. Александр Антипов (Антон Шевцов), 27
6:3. Кристофер Фагерстрём (Юрий Шардаков), 36
7:3. Кристофер Фагерстрём, 38
8:3. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 46
9:3. Антон Шевцов (Кристофер Фагерстрём), 58
10:3. Эрик Сэфстрём (Алексей Чижов),
10:4. Владислав Кузнецов, 63
11:4. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 70
12:4. Павел Рязанцев (Юрий Шардаков), 74
13:4. Кристофер Фагерстрём (Павел Рязанцев), 79
13:5. Владислав Кузнецов (Руслан Галяутдинов), 82
14:5. Павел Рязанцев (Артём Бондаренко), 84
15:5. Артём Бондаренко Максим Ишкельдин), 87.
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск) 4:2 (2:2)
0:1. Александр Антонов (Алексей Гладышев), 16, угловой
1:1. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 28, свободный
2:1. Максим Гавриленко, 31
2:2. Янис Бефус (Евгений Дергаев), 36
3:2. Тимофей Безносов (Михаил Красиков), 80, свободный
4:2. Илья Грачёв, 84.
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо-Казань" (Казань) 9:1 (6:1)
1:0. Алмаз Миргазов (Вадим Чернов), 14
2:0. Вячеслав Вдовенко, 21
3:0. Олег Толстихин (Александр Насонов), 24
4:0. Евгений Швецов (Дмитрий Логинов), 33
4:1. Евгений Волгужев (Олег Рязанов), 39
5:1. Олег Толстихин (Алмаз Миргазов), 45
6:1. Дмитрий Логинов (Андрей Прокопьев), 45+1
7:1. Александр Насонов (Роман Черных), 46
8:1. Вячеслав Вдовенко (Алмаз Миргазов), 54
9:1. Алмаз Миргазов (Олег Толстихин), 73.
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Динамо" (Москва) 9:1 (4:0)
1:0. Дмитрий Разуваев (Николай Коньков), 10, угловой
2:0. Вячеслав Маркин (Дмитрий Разуваев), 14
3:0. Андрей Кислов (Дмитрий Степченков), 21
4:0. Андрей Кислов (Евгений Игошин), 43
5:0. Александр Усов (Вячеслав Маркин), 53
5:1. Эмиль Бихузин (Александр Бескровный), 54
6:1. Сергей Почкунов (Дмитрий Разуваев), 58, свободный
7:1. Дмитрий Степченков, 66
8:1. Евгений Игошин (Александр Вронковский), 67
9:1. Андрей Герасимов, 86, с 12-метрового.
Турнирное положение: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 6 очков (2 игры), "Енисей" (Красноярск) - 6(2), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 6(2), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 6(2), "Волга" (Ульяновск) - 0(2), "Водник" (Архангельск) - 0(2), "Динамо" (Москва) - 0(2), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(2).
Группа 2.
"Кузбасс" (Кемерово) - "Старт" (Нижний Новгород) 8:7 (5:2)
0:1. Андрей Климкин, 5
1:1. Вадим Стасенко (Денис Криушенков), 8
2:1. Вадим Стасенко (Денис Игошин), 11
3:1. Вадим Стасенко, 17, с 12-метрового
4:1. Олег Земцов (Денис Криушенков), 25
5:1. Вадим Стасенко (Богдан Павенский), 36
5:2. Владислав Тарасов, 42, с 12-метрового
6:2. Артём Репях (Владимир Каланчин), 59
7:2. Алексей Башарымов (Денис Борисенко), 78
7:3. Евгений Щеглов (Алексей Киселёв), 80
7:4. Владислав Тарасов, 82, с 12-метрового
7:5. Алексей Ничков (Михаил Тюко), 83
8:5. Максим Семёнов (Артём Савельев), 84, угловой
8:6. Максим Немцев (Евгений Корев), 89, угловой
8:7. Евгений Корев (Владислав Тарасов), 90.
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Родина" (Киров) 2:2 (2:1)
0:1. Евгений Мастрюков (Дмитрий Барбаков), 6
1:1. Евгений Леонов (Рауан Исалиев), 17, угловой
2:1. Рауан Исалиев (Степан Васюкович), 45
2:2. Артём Самойлов (Александр Ронжин), 79, угловой.
Турнирное положение: "Кузбасс" (Кемерово) - 6(2), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 4(2), "Родина" (Киров) - 1(2), "Старт" (Нижний Новгород) - 0(2).
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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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