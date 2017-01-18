Новости "СКА-Нефтяник", "Енисей", "Уральский трубник" и "Байкал-Энергия" вновь победили в матчах ЧР по хоккею с мячом Матчи второго тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в среду.



В первой группе, где выступают восемь сильнейших по итогам первого этапа команд, сошлись победители восточной и западной групп - хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал ульяновскую "Волгу". В первые 25 минут волжане держались на минимальном расстоянии от соперника, но к перерыву дальневосточники добились перевеса в четыре мяча, а во втором тайме полностью доминировали и победили с разгромным счётом - 15:5. Покер в составе хабаровчан сделал Кристофер Фагерстрём.



Красноярский "Енисей" на своём поле не оставил никаких шансов казанским динамовцам - 9:1, имея перевес в пять мячей уже к перерыву. По два мяча забили Алмаз Миргазов, Вячеслав Вдовенко и Олег Толстихин.



С таким же счётом в пользу представителя восточной группы - 9:1 закончился и матч "Уральского трубника" из Первоуральска с московским "Динамо". Оба тайма уральцы выиграли с преимуществом в четыре мяча. Дубль в составе победителей сделал Андрей Кислов.



Самым упорным стал матч в Иркутске, где встречались "Байкал-Энергия" и архангельский "Водник". Пропустив первыми, иркутяне вышли вперёд после получаса игры, но вскоре архангелогородцы восстановили равновесие. Два гола хозяев незадолго до конца встречи стали решающими - 4:2 в пользу иркутских хоккеистов.



Таким образом, все восемь стартовых матчей первой группы закончились домашними победами команд "Востока". По разности мячей первым идёт "СКА-Нефтяник", вторым "Енисей", третьим - "Уральский трубник", замыкает четвёрку "Байкал-Энергия".



Во второй группе, где разыгрываются два места в квалификации плей-офф, кемеровский "Кузбасс" принимал нижегородский "Старт". Пропустив первыми, кемеровчане затем отличились пять раз подряд, причём покер сделал Вадим Стасенко, а за неполную четверть часа до финального свистка счёт стал 7:2. В закльчительном отрезке игры нижегородцы бросились в погоню и были близки к чудесному спасению, но времени гостям всё же не хватило - 8:7 в пользу "Кузбасса", занимающего первое место в группе. Нижегородцы идут четвёртыми.



Матч между новосибирским "Сибсельмашем" и кировской "Родиной", напротив, прошёл с преимуществом обороны над атакой. Пропустив быстрый гол, хозяева отыгрались, а перед свистком на перерыв вышли вперёд. Во втором тайме было зафиксировано лишь одно взятие ворот - когда до конца встречи оставалось чуть больше десяти минут, гости ушли от поражения, реализовав угловой. В итоге ничья - 2:2, после которой "Сибсельмаш" занимает второе место в группе, "Родина" - третье.



В чемпионате страны наступил трёхнедельный перерыв, вызванный предстоящим в Швеции чемпионатом мира.



Группа 1.



"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Волга" (Ульяновск) 15:5 (7:3)

1:0. Юрий Шардаков (Эрик Сэфстрём), 6, угловой

1:1. Дмитрий Иванов, 10

2:1. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 13

3:1. Кристофер Фагерстрём (Павел Рязанцев), 19

4:1. Максим Ишкельдин (Антон Шевцов), 22

4:2. Владислав Кузнецов (Максим Рязанов), 23

4:3. Владислав Кузнецов (Руслан Галяутдинов), 25

5:3. Александр Антипов (Антон Шевцов), 27

6:3. Кристофер Фагерстрём (Юрий Шардаков), 36

7:3. Кристофер Фагерстрём, 38

8:3. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 46

9:3. Антон Шевцов (Кристофер Фагерстрём), 58

10:3. Эрик Сэфстрём (Алексей Чижов),

10:4. Владислав Кузнецов, 63

11:4. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 70

12:4. Павел Рязанцев (Юрий Шардаков), 74

13:4. Кристофер Фагерстрём (Павел Рязанцев), 79

13:5. Владислав Кузнецов (Руслан Галяутдинов), 82

14:5. Павел Рязанцев (Артём Бондаренко), 84

15:5. Артём Бондаренко Максим Ишкельдин), 87.



"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск) 4:2 (2:2)

0:1. Александр Антонов (Алексей Гладышев), 16, угловой

1:1. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 28, свободный

2:1. Максим Гавриленко, 31

2:2. Янис Бефус (Евгений Дергаев), 36

3:2. Тимофей Безносов (Михаил Красиков), 80, свободный

4:2. Илья Грачёв, 84.



"Енисей" (Красноярск) - "Динамо-Казань" (Казань) 9:1 (6:1)

1:0. Алмаз Миргазов (Вадим Чернов), 14

2:0. Вячеслав Вдовенко, 21

3:0. Олег Толстихин (Александр Насонов), 24

4:0. Евгений Швецов (Дмитрий Логинов), 33

4:1. Евгений Волгужев (Олег Рязанов), 39

5:1. Олег Толстихин (Алмаз Миргазов), 45

6:1. Дмитрий Логинов (Андрей Прокопьев), 45+1

7:1. Александр Насонов (Роман Черных), 46

8:1. Вячеслав Вдовенко (Алмаз Миргазов), 54

9:1. Алмаз Миргазов (Олег Толстихин), 73.



"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Динамо" (Москва) 9:1 (4:0)

1:0. Дмитрий Разуваев (Николай Коньков), 10, угловой

2:0. Вячеслав Маркин (Дмитрий Разуваев), 14

3:0. Андрей Кислов (Дмитрий Степченков), 21

4:0. Андрей Кислов (Евгений Игошин), 43

5:0. Александр Усов (Вячеслав Маркин), 53

5:1. Эмиль Бихузин (Александр Бескровный), 54

6:1. Сергей Почкунов (Дмитрий Разуваев), 58, свободный

7:1. Дмитрий Степченков, 66

8:1. Евгений Игошин (Александр Вронковский), 67

9:1. Андрей Герасимов, 86, с 12-метрового.



Турнирное положение: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 6 очков (2 игры), "Енисей" (Красноярск) - 6(2), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 6(2), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 6(2), "Волга" (Ульяновск) - 0(2), "Водник" (Архангельск) - 0(2), "Динамо" (Москва) - 0(2), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(2).



Группа 2.



"Кузбасс" (Кемерово) - "Старт" (Нижний Новгород) 8:7 (5:2)

0:1. Андрей Климкин, 5

1:1. Вадим Стасенко (Денис Криушенков), 8

2:1. Вадим Стасенко (Денис Игошин), 11

3:1. Вадим Стасенко, 17, с 12-метрового

4:1. Олег Земцов (Денис Криушенков), 25

5:1. Вадим Стасенко (Богдан Павенский), 36

5:2. Владислав Тарасов, 42, с 12-метрового

6:2. Артём Репях (Владимир Каланчин), 59

7:2. Алексей Башарымов (Денис Борисенко), 78

7:3. Евгений Щеглов (Алексей Киселёв), 80

7:4. Владислав Тарасов, 82, с 12-метрового

7:5. Алексей Ничков (Михаил Тюко), 83

8:5. Максим Семёнов (Артём Савельев), 84, угловой

8:6. Максим Немцев (Евгений Корев), 89, угловой

8:7. Евгений Корев (Владислав Тарасов), 90.



"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Родина" (Киров) 2:2 (2:1)

0:1. Евгений Мастрюков (Дмитрий Барбаков), 6

1:1. Евгений Леонов (Рауан Исалиев), 17, угловой

2:1. Рауан Исалиев (Степан Васюкович), 45

2:2. Артём Самойлов (Александр Ронжин), 79, угловой.



Турнирное положение: "Кузбасс" (Кемерово) - 6(2), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 4(2), "Родина" (Киров) - 1(2), "Старт" (Нижний Новгород) - 0(2).

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