Новости МФК "КПРФ" переиграл "Норильский никель" в матче чемпионата России по мини-футболу Вынесенный матч двенадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги, в котором МФК "Норильский никель" принимал столичный МФК "КПРФ", состоялся в среду в норильском дворце спорта "Арктика".



На шестой минуте первого тайма Борис Мурадов вывел москвичей вперёд. Через три минуты Александр Дунец восстановил равновесие, но ещё через минуту Пула вернул гостям преимущество. За пять минут до перерыва Паулиньо увеличил счёт. На седьмой минуте второго тайма Пула оформил дубль и увеличил разрыв до трёх мячей. Через пять минут Николай Канивец обострил интригу, реализовав десятиметровый, но больше счёт в этой встрече не изменился.



Победив со счётом 4:2, "коммунисты" набрали 22 очка в 18 матчах и поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы. Норильчане с 16 очками и игрой в запасе идут девятыми.



"Норильский никель" (Норильск) - МФК "КПРФ" (Москва) 2:4 (1:3)

0:1. Борис Муратов, 6

1:1. Александр Дунец, 9

1:2. Пула, 10

1:3. Паулиньо, 20

1:4. Пула, 32

2:4. Николай Канивец, 37, с 10-метрового.



"Норильский никель": Василий Белов, Алексей Попов (вратари), Алексей Гордеев, Никита Анисимов, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарёв, Николай Канивец, Сергей Куманькин, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец.



"КПРФ": Дмитрий Бондарев, Илья Беспалый (вратари), Лин, Адри, Паулиньо (капитан), Руслан Курбанов, Павел Симаков, Радмир Шарипов, Олег Кручинин, Борис Муратов, Александр Коробейников, Владимир Гончаров, Пула.



Предупреждены: Пула, Борис Мурадов ("КПРФ").

Удалён Алексей Попов ("Норильский никель").



Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 42 очка (18 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 37(19), "Сибиряк" (Новосибирск) - 36(18), "Динамо" (Московская область) - 35(19), "Синара" (Екатеринбург) - 28(17), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(19), МФК "КПРФ" (Москва) - 22(18), "Прогресс" (Глазов) - 22(18), "Норильский никель" (Норильск) - 16(17), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(17), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(18). Норильск Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/18/109939.html