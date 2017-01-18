На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мотоциклетный спорт
Шахматы
Автомобильный спорт
Мини-футбол
Хоккей с мячом (бенди)
Современное пятиборье
Американский футбол
Водное поло
Гольф
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Современное пятиборье
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.01.2017 22:30
Илья Фролов, фото ФСПР
Илья Фролов выиграл зимний турнир по современному пятиборью в Москве
Зимний турнир по современному пятиборью состоялся в Москве.

Победу по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег со стрельбой) одержал экс-чемпион мира Илья Фролов из Самарской области с суммой 1491 очко. Второе место занял москвич Данил Калимуллин (1467), третье - ещё один представитель столицы Александр Савкин (1466).

Четвёртым финишировал Артём Кабанов из Самарской области (1461), пятым - Николай Матвеев из Нижегородской области (1457), шестым - Александр Лифанов из Самарской области (1455), седьмым - Антон Дудко из Санкт-Петербурга (1454), восьмым - Дмитрий Лукач из Самарской области (1441), девятым - Сергей Баранов из Нижегородской области (1439), десятым - Николай Дудко из Санкт-Петербурга (1439), - сообщает сайт Федерации современного пятиборья России.
Города:
Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/18/109938.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.01.2017 22:30
Илья Фролов выиграл зимний турнир по современному пятиборью в Москве
02.10.2016 22:36
Доната Римшайте и Александр Лесун стали победителями "Кубка Кремля" по современному пятиборью
19.09.2016 23:16
Российские пятиборцы одержали три победы на юниорском первенстве мира
27.08.2016 23:00
Российские пятиборцы и пятиборки - четвёртые, Тимофей Чупринин и Виктория Новикова - седьмые на юношеском первенстве Европы
10.07.2016 20:27
Ян Куф стал чемпионом Европы по современному пятиборью, Вячеслав Бардышев - 13-й
09.07.2016 21:04
Гульназ Губайдуллина завоевала серебро, женская сборная России - бронзу чемпионата Европы по современному пятиборью
07.07.2016 23:44
Губайдуллина, Буряк, Серкина и Петрова вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат Европы по современному пятиборью. Венгрия - 2014
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
В мире. Первые юношеские Олимпийские игры. Сингапур-2010
Кубок мира по современному пятиборью - 2015
Публикации
07.03.2008 14:20
Сборную России не пустили в Мексику на этап Кубка мира
Фото и видео
23.08.2008 10:59
Фото. Пекин 2008. Современное пятиборье - женщины
22.08.2008 12:01
Фото. Пекин 2008. Современное пятиборье - мужчины.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 