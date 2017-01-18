Новости Илья Фролов, фото ФСПР Илья Фролов выиграл зимний турнир по современному пятиборью в Москве Зимний турнир по современному пятиборью состоялся в Москве.



Победу по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег со стрельбой) одержал экс-чемпион мира Илья Фролов из Самарской области с суммой 1491 очко. Второе место занял москвич Данил Калимуллин (1467), третье - ещё один представитель столицы Александр Савкин (1466).



Четвёртым финишировал Артём Кабанов из Самарской области (1461), пятым - Николай Матвеев из Нижегородской области (1457), шестым - Александр Лифанов из Самарской области (1455), седьмым - Антон Дудко из Санкт-Петербурга (1454), восьмым - Дмитрий Лукач из Самарской области (1441), девятым - Сергей Баранов из Нижегородской области (1439), десятым - Николай Дудко из Санкт-Петербурга (1439), - сообщает сайт Федерации современного пятиборья России.

Москва Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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