Новости "Лада" одержала победу, "Кубань" и "Ростов-Дон" уступили в третьем туре женского гандбольного Кубка ЕГФ Три российских женских клуба провели в минувшие выходные матчи второго тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации.



Тольяттинская "Лада", выступающая в группе D, принимала норвежский "Глассверкет". Добившись перевеса в четыре мяча по итогам первого тайма, хозяйки площадки развили успех после перерыва и одержали в итоге убедительную победу - 32:21 (13:9). Состав "Лады": Маргарита Орлова, Олеся Цивка, Елена Уткина (вратари), Дарья Дмитриева (6 голов), Дарья Самохина (5), Виолетта Голец (4), Елизавета Малашенко (4), Александра Санникова (3), Полина Горшкова (2), Юлия Какмоля (2), Ксения Карпачева (2), Ирина Снопова (2), Варвара Юрьева (1), Анастасия Портягина (1), Анна Краснова, Алёна Носикова. "Лада" занимает третье место в группе с одной победой в двух матчах.



Краснодарская "Кубань" во втором туре группы B встречалась с французским клубом "Брест Бретань" на его площадке. Француженки были сильнее как в первом тайме, так и после перерыва, и одержали победу - 27:21 (14:11). Состав "Кубани": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Оксана Королёва (5), Виктория Жилинскайте (3), Ирина Антонова (2), Наталья Даньшина (2), Ольга Горшенина (2), Яна Ускова (2), Диана Закарян (2), Ксения Дьяченко (1), Марина Судакова (1), Яна Жилинскайте (1), Виктория Копосова, Кристина Лисчевич, Оксана Свитанько. "Кубань" также идёт в своей группе третьей с одной победой.



"Ростов-Дон", выступающий в группе C, играл на выезде с норвежским клубом "Бьясен Тронхейм". Норвежские гандболистки выиграли пять мячей в первом тайме и с таким же преимуществом завершили весь матч - 29:24 (18:13). "Ростов-Дон": Катрин Лунде, Галина Мехдиева (вратари), Александрина Кабрал Барбоса (7), Сираба Дембеле (4), Юлия Манагарова (3), Ольга Черноиваненко (2), Ана Паула Родригес Бело (2), Анна Сень (2), Анна Вяхирева (2), Виктория Борщенко (1), Майя Петрова (1), Ольга Башкирова, Ксения Макеева, Елена Сливинская. В группе C все четыре команды имеют по два очка, по дополнительным показателям ростовчанки замыкают таблицу.



Турнирное положение.



Группа A: "Нант" (Франция) - 4 очка (2 игры), "Рандерс" (Дания) - 4(2), "Ольденбург" (Германия) - 0(2), "Савехоф" (Швеция) - 0(2).



Группа B: "Брест Бретань" (Франция) - 4(2), "Альба Фехервар" (Венгрия) - 2(2), "Кубань" (Краснодар, Россия) - 2(2), "Лейпциг" (Германия) - 0(2).



Группа C: "ЕРД" (Венгрия) - 2(2), "Бьясен Тронхейм" (Норвегия) - 2(2), "СГ ББМ Битигхайм" (Германия) - 2(2), "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону, Россия) - 2(2).



Группа D: "Нюкёбинг Фальстер" (Дания) - 4(2), "ТуС Метцинген" (Германия) - 2(2), "Лада" (Тольятти, Россия) - 2(2), "Глассверкет" (Норвегия) - 0(2).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/17/109933.html