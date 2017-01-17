Новости Сергей Карякин, фото с ruchess.ru Сергей Карякин одержал первую победу на шахматном турнире в Нидерландах Третий тур традиционного международного турнира по шахматам Tata Steel Chess - 2017 состоялся в понедельник в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



Экс-претендент на титул чемпиона мира россиянин Сергей Карякин одержал первую победу, переиграв белыми фигурами голландца Люка ван Вели. Другой представитель России - Ян Непомнящий потерпел первое поражение, уступив чёрными китайцу Вэй И. Ещё один россиянин - Дмитрий Андрейкин белыми разошёлся миром с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.



В третьей результативной партии тура американец Уэсли Со белыми взял верх над венгром Рихардом Раппортом. Лидер турнира - украинец Павел Эльянов белыми сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии. Очки поделили также Башкаран Адхибан из Индии с армянином Левоном Ароняном и поляк Радослав Войташек с голландцем Анишем Гири.



Турнирное положение: 1. Павел Эльянов (Украина) – 2,5 очка; 2-6. Вэй И (Китай), Уэсли Со (США), Сергей Карякин (Россия), Магнус Карлсен (Норвегия), Пентала Харикришна (Индия) – по 2; 7-9. Левон Аронян (Армения), Дмитрий Андрейкин (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) – по 1,5; 10-12. Ян Непомнящий (Россия), Башкаран Адхибан (Индия), Радослав Войташек (Польша) – по 1; 13-14. Рихард Раппорт (Венгрия), Люк ван Вели (Нидерланды) – по 0,5.



Третий тур. Сергей Карякин (Россия) - Люк ван Вели (Нидерланды).



1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Bd3 O-O 6. Nf3 Nc6 7. e5 dxe5 8. fxe5 Nd5 9. Nxd5 Qxd5 10. c3 Bg4 11. Qe2 Rad8 12. Be4 Qd7 13. Be3 f6 14. O-O-O fxe5 15. Qc4+ Kh8 16. dxe5 Nxe5 17. Nxe5 Qxd1+ 18. Rxd1 Rxd1+ 19. Kc2 Bxe5 20. Bxg6 Rd6 21. Qxg4 Rxg6 22. Qe4 Bxh2 23. Qxb7 a6 24. a4 Bf4 25. Bd4+ e5 26. Bc5 Re8 27. Qxc7 Rxg2+ 28. Kb1 Rg6 29. Qf7 Ra8 30. b4 Bh6 31. b5 axb5 32. axb5 Rc8 33. Qd5 Bf8 34. Bxf8 Rxf8 35. Qxe5+ Kg8 36. Kc2 h6 37. c4 Rg5 38. Qe6+ Kg7 39. Kc3 Rf7 40. b6 h5 41. Kb4 h4 42. c5 Rf1 43. Qe4 Rgf5 44. Qxh4 R5f4+ 45. Qxf4 Rxf4+ 46. Kb5 Rf1 47. b7 Kf6 48. c6 Rb1+ 49. Ka6 Rc1 50. Kb6 1-0.

Вейк-ан-Зее Карякин Сергей Александрович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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