15.01.2017 19:52
"Енисей", "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Уральский трубник" победили на старте второго этапа ЧР по хоккею с мячом
Матчи первого тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в воскресенье.
В первой группе, в которую входят восемь сильнейших команд по итогам первого этапа, победитель восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал архангельский "Водник". Хозяева разгромили соперника с двузначным счётом - 11:1. Архангелогородцам удалось размочить счёт лишь после шести пропущенных мячей. По три мяча забили Артём Бондаренко и Александр Антипов, по два - Максим Ишкельдин и Кирилл Петровский.
Красноярский "Енисей" встречался с московским "Динамо" и также одержал победу с двузначной разницей - 12:2. Покер в составе победителей сделал Алмаз Миргазов, хет-трик - Виктор Чернышёв.
Иркутский клуб "Байкал-Энергия" переиграл дома победителя западной группы - ульяновскую "Волгу" со счётом 8:4, добившись перевеса в четыре мяча в первом тайме. Шесть первых мячей в ворота гостей забил вернувшийся в Иркутск после многолетнего перерыва из московского "Динамо" Евгений Иванушкин.
Самым упорным стал матч четвёртых команд "Востока" и "Запада". "Уральский трубник" из Первоуральска вырвал победу у казанских динамовцев - 4:2, уступая после первого тайма.
Оба матча группы 2, где разыгрываются два места в квалификации плей-офф, закончились крупными домашними победами представителей восточной группы. Кемеровский "Кузбасс" в сверхрезультативной игре не оставил шансов кировской "Родине" - 13:5. Гостей не спас хет-трик Сергея Обухова. В параллельном матче новосибирский "Сибсельмаш" разгромил нижегородский "Старт" - 10:1. Четыре мяча забил Рауан Исалиев.
Группа 1.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Водник" (Архангельск) 11:1 (7:1)
1:0. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 6
2:0. Артём Бондаренко (Валерий Ивкин), 13, угловой
3:0. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 24
4:0. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 26
5:0. Александр Антипов (Павел Рязанцев), 32
6:0. Кирилл Петровский, 34
6:1. Иван Козлов (Данил Кузьмин), 44
7:1. Александр Антипов (Валерий Ивкин), 45+1, угловой
8:1. Александр Антипов (Артём Бондаренко), 65
9:1. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 78
10:1. Павел Рязанцев (Кирилл Петровский), 88
11:1. Кирилл Петровский (Павел Рязанцев), 90.
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Волга" (Ульяновск) 8:4 (5:1)
1:0. Евгений Иванушкин (Александр Егорычев), 7
2:0. Евгений Иванушкин (Тимофей Безносов), 24
3:0. Евгений Иванушкин, 33, с 12-метрового
3:1. Максим Пахомов (Алексей Бушуев), 37, угловой
4:1. Евгений Иванушкин (Руслан Тремаскин), 39
5:1. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 42, угловой
6:1. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 49
7:1. Павел Дубовик (Евгений Шадрин), 52, угловой
8:1. Максим Ширяев (Александр Егорычев), 66
8:2. Максим Рязанов (Алексей Бушуев), 72, угловой
8:3. Максим Пахомов, 86, с 12-метрового
8:4. Игорь Ларионов, 89, свободный.
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) 12:2 (7:0)
1:0. Вадим Чернов, 3
2:0. Андрей Прокопьев (Александр Насонов), 7
3:0. Алмаз Миргазов (Дмитрий Логинов), 25, угловой
4:0. Алмаз Миргазов (Иван Шевцов), 28
5:0. Иван Шевцов, 32
6:0. Виктор Чернышёв (Александр Насонов), 38
7:0. Виктор Чернышёв (Андрей Прокопьев), 41
8:0. Виктор Чернышёв (Юрий Викулин), 49
8:1. Эмиль Бихузин (Сергей Шабуров), 50
9:1. Александр Насонов (Олег Толстихин), 64
10:1. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 68
11:1. Артём Ахметзянов (Андрей Прокопьев), 75, угловой
11:2. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 85, угловой
12:2. Алмаз Миргазов (Александр Баздырев), 88.
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Динамо-Казань" (Казань) 4:2 (1:2)
0:1. Иван Бойко, 16
1:1. Андрей Герасимов (Андрей Кислов), 23
1:2. Евгений Волгужев, 42, свободный
2:2. Дмитрий Разуваев (Андрей Орлов), 49, угловой
3:2. Сергей Почкунов, 69
4:2. Евгений Игошин (Николай Коньков), 74, угловой.
Турнирное положение: "Енисей" (Красноярск) - 3 очка (1 игра), "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3(1), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 3(1), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 3(1), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(1), "Волга" (Ульяновск) - 0(1), "Динамо" (Москва) - 0(1), "Водник" (Архангельск) - 0(1).
Группа 2.
"Кузбасс" (Кемерово) - "Родина" (Киров) 13:5 (7:3)
1:0. Денис Криушенков (Денис Игошин), 3
2:0. Владимир Каланчин, 6
3:0. Василий Жаукенов (Вадим Стасенко), 14
3:1. Юрий Радюшин (Сергей Обухов), 21
4:1. Вячеслав Швецов (Вадим Стасенко), 26
5:1. Богдан Павенский (Вадим Стасенко), 31
6:1. Богдан Павенский (Денис Игошин), 33
6:2. Сергей Обухов (Константин Поскрёбышев), 35
7:2. Денис Игошин (Павел Якушев), 38, угловой
7:3. Сергей Обухов (Евгений Леухин), 40
8:3. Олег Земцов (Василий Жаукенов), 51
9:3. Вадим Стасенко (Павел Якушев), 55, угловой
9:4. Сергей Обухов, 73
10:4. Вячеслав Швецов (Денис Игошин), 75
11:4. Вадим Стасенко (Вячеслав Швецов), 77
12:4. Игорь Иванов (Вадим Стасенко), 81
13:4. Владимир Каланчин (Денис Борисенко), 84
13:5. Евгений Мастрюков, 86.
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Старт" (Нижний Новгород) 10:1 (5:0)
1:0. Евгений Леонов, 4
2:0. Павел Анисимов (Алексей Доровских), 12
3:0. Никита Свиридов (Рауан Исалиев), 18, угловой
4:0. Никита Свиридов (Рауан Исалиев), 24, угловой
5:0. Рауан Исалиев (Никита Свиридов), 42
6:0. Рауан Исалиев (Павел Анисимов), 52
7:0. Алексей Доровских, 65, с 12-метрового
8:0. Евгений Леонов (Рауан Исалиев), 73
9:0. Рауан Исалиев (Никита Шубин), 75
9:1. Евгений Корев, 84
10:1. Рауан Исалиев, 87.
Турнирное положение: "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 3(1), "Кузбасс" (Кемерово) - 3(1), "Родина" (Киров) - 0(1), "Старт" (Нижний Новгород) - 0(1).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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