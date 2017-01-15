Новости "Енисей", "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Уральский трубник" победили на старте второго этапа ЧР по хоккею с мячом Матчи первого тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в воскресенье.



В первой группе, в которую входят восемь сильнейших команд по итогам первого этапа, победитель восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал архангельский "Водник". Хозяева разгромили соперника с двузначным счётом - 11:1. Архангелогородцам удалось размочить счёт лишь после шести пропущенных мячей. По три мяча забили Артём Бондаренко и Александр Антипов, по два - Максим Ишкельдин и Кирилл Петровский.



Красноярский "Енисей" встречался с московским "Динамо" и также одержал победу с двузначной разницей - 12:2. Покер в составе победителей сделал Алмаз Миргазов, хет-трик - Виктор Чернышёв.



Иркутский клуб "Байкал-Энергия" переиграл дома победителя западной группы - ульяновскую "Волгу" со счётом 8:4, добившись перевеса в четыре мяча в первом тайме. Шесть первых мячей в ворота гостей забил вернувшийся в Иркутск после многолетнего перерыва из московского "Динамо" Евгений Иванушкин.



Самым упорным стал матч четвёртых команд "Востока" и "Запада". "Уральский трубник" из Первоуральска вырвал победу у казанских динамовцев - 4:2, уступая после первого тайма.



Оба матча группы 2, где разыгрываются два места в квалификации плей-офф, закончились крупными домашними победами представителей восточной группы. Кемеровский "Кузбасс" в сверхрезультативной игре не оставил шансов кировской "Родине" - 13:5. Гостей не спас хет-трик Сергея Обухова. В параллельном матче новосибирский "Сибсельмаш" разгромил нижегородский "Старт" - 10:1. Четыре мяча забил Рауан Исалиев.



Группа 1.



"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Водник" (Архангельск) 11:1 (7:1)

1:0. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 6

2:0. Артём Бондаренко (Валерий Ивкин), 13, угловой

3:0. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 24

4:0. Артём Бондаренко (Юрий Шардаков), 26

5:0. Александр Антипов (Павел Рязанцев), 32

6:0. Кирилл Петровский, 34

6:1. Иван Козлов (Данил Кузьмин), 44

7:1. Александр Антипов (Валерий Ивкин), 45+1, угловой

8:1. Александр Антипов (Артём Бондаренко), 65

9:1. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 78

10:1. Павел Рязанцев (Кирилл Петровский), 88

11:1. Кирилл Петровский (Павел Рязанцев), 90.



"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Волга" (Ульяновск) 8:4 (5:1)

1:0. Евгений Иванушкин (Александр Егорычев), 7

2:0. Евгений Иванушкин (Тимофей Безносов), 24

3:0. Евгений Иванушкин, 33, с 12-метрового

3:1. Максим Пахомов (Алексей Бушуев), 37, угловой

4:1. Евгений Иванушкин (Руслан Тремаскин), 39

5:1. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 42, угловой

6:1. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 49

7:1. Павел Дубовик (Евгений Шадрин), 52, угловой

8:1. Максим Ширяев (Александр Егорычев), 66

8:2. Максим Рязанов (Алексей Бушуев), 72, угловой

8:3. Максим Пахомов, 86, с 12-метрового

8:4. Игорь Ларионов, 89, свободный.



"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) 12:2 (7:0)

1:0. Вадим Чернов, 3

2:0. Андрей Прокопьев (Александр Насонов), 7

3:0. Алмаз Миргазов (Дмитрий Логинов), 25, угловой

4:0. Алмаз Миргазов (Иван Шевцов), 28

5:0. Иван Шевцов, 32

6:0. Виктор Чернышёв (Александр Насонов), 38

7:0. Виктор Чернышёв (Андрей Прокопьев), 41

8:0. Виктор Чернышёв (Юрий Викулин), 49

8:1. Эмиль Бихузин (Сергей Шабуров), 50

9:1. Александр Насонов (Олег Толстихин), 64

10:1. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 68

11:1. Артём Ахметзянов (Андрей Прокопьев), 75, угловой

11:2. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 85, угловой

12:2. Алмаз Миргазов (Александр Баздырев), 88.



"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Динамо-Казань" (Казань) 4:2 (1:2)

0:1. Иван Бойко, 16

1:1. Андрей Герасимов (Андрей Кислов), 23

1:2. Евгений Волгужев, 42, свободный

2:2. Дмитрий Разуваев (Андрей Орлов), 49, угловой

3:2. Сергей Почкунов, 69

4:2. Евгений Игошин (Николай Коньков), 74, угловой.



Турнирное положение: "Енисей" (Красноярск) - 3 очка (1 игра), "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3(1), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 3(1), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 3(1), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(1), "Волга" (Ульяновск) - 0(1), "Динамо" (Москва) - 0(1), "Водник" (Архангельск) - 0(1).



Группа 2.



"Кузбасс" (Кемерово) - "Родина" (Киров) 13:5 (7:3)

1:0. Денис Криушенков (Денис Игошин), 3

2:0. Владимир Каланчин, 6

3:0. Василий Жаукенов (Вадим Стасенко), 14

3:1. Юрий Радюшин (Сергей Обухов), 21

4:1. Вячеслав Швецов (Вадим Стасенко), 26

5:1. Богдан Павенский (Вадим Стасенко), 31

6:1. Богдан Павенский (Денис Игошин), 33

6:2. Сергей Обухов (Константин Поскрёбышев), 35

7:2. Денис Игошин (Павел Якушев), 38, угловой

7:3. Сергей Обухов (Евгений Леухин), 40

8:3. Олег Земцов (Василий Жаукенов), 51

9:3. Вадим Стасенко (Павел Якушев), 55, угловой

9:4. Сергей Обухов, 73

10:4. Вячеслав Швецов (Денис Игошин), 75

11:4. Вадим Стасенко (Вячеслав Швецов), 77

12:4. Игорь Иванов (Вадим Стасенко), 81

13:4. Владимир Каланчин (Денис Борисенко), 84

13:5. Евгений Мастрюков, 86.



"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Старт" (Нижний Новгород) 10:1 (5:0)

1:0. Евгений Леонов, 4

2:0. Павел Анисимов (Алексей Доровских), 12

3:0. Никита Свиридов (Рауан Исалиев), 18, угловой

4:0. Никита Свиридов (Рауан Исалиев), 24, угловой

5:0. Рауан Исалиев (Никита Свиридов), 42

6:0. Рауан Исалиев (Павел Анисимов), 52

7:0. Алексей Доровских, 65, с 12-метрового

8:0. Евгений Леонов (Рауан Исалиев), 73

9:0. Рауан Исалиев (Никита Шубин), 75

9:1. Евгений Корев, 84

10:1. Рауан Исалиев, 87.



Турнирное положение: "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 3(1), "Кузбасс" (Кемерово) - 3(1), "Родина" (Киров) - 0(1), "Старт" (Нижний Новгород) - 0(1).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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