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14.01.2017 21:55
Игорь Сорока, фото с handball.motorsich.com
Российские гандболисты уступили норвежцам во втором туре чемпионата мира
Матчи второго тура проходят на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, продолжающемся во Франции.

Сборная России, выступающая в группе A, свой второй матч проводила в субботу в Нанте против команды Норвегии. На стартовый рывок норвежцев - 4:1 россияне ответили двумя голами, но скандинавы продолждили наращивать отрыв, достигший затем восьми мячей, однако к перерыву наша команда сократила отставание вдвое. По ходу второго тайма россиянам не раз удавалось приблизиться на расстояние двух мячей, но большего добиться не удалось. 28:24 - победа сборной Норвегии. Самым результативным у россиян стал Олег Сорока с восемью голами.

Норвегия - Россия 28:24 (15:11)
Состав сборной России: Вадим Богданов (1 отражённый бросок из 12), Виктор Киреев (8/25) - вратари, Дмитрий Киселёв, Даниил Шишкарёв (2), Дмитрий Ковалёв (2), Александр Шкуринский, Александр Черноиванов, Павел Атьман (3), Сергей Горбок (6), Михаил Чипурин (1), Глеб Калараш, Сергей Шельменко (1), Тимур Дибиров, Олег Сорока (8), Азат Валиуллин, Дмитрий Житников (1).

Ход матча - 1:0, 1:1, 4:1, 4:3, 6:3, 6:4, 9:4, 9:5, 11:5, 11:6, 14:6, 14:8, 15:8, 15:11; 16:11, 16:13, 18:13, 18:16, 20:16, 20:17, 21:17, 21:19, 22:19, 22:20, 23:20, 23:21, 24:21, 24:22, 26:22, 26:23, 27:23, 27:24, 28:24.

В других матчах нашей группы сборная Франции обыграла японцев - 31:19 (17:9), а бразильцы взяли верх над поляками - 28:24 (16:11).

Турнирное положение в группе A: Франция - 4 очка (2 игры), Норвегия - 4(2), Россия - 2(2), Бразилия - 2(2), Польша - 0(2), Япония - 0(2).

Результаты других матчей.

Группа B: Исландия - Словения 25:26 (8:11), Тунис - Испания 21:26 (10:12), Ангола - Македония 22:31 (9:14). Турнирное положение: Словения - 4(2), Македония - 4(2), Испания - 4(2), Исландия - 0(2), Тунис - 0(2), Ангола - 0(2).

Группа C: Белоруссия - Чили 28:32 (14:14), Германия - Венгрия 27:23 (16:11), Хорватия - Саудовская Аравия 28:23 (12:11), Венгрия - Хорватия 28:31 (11:11). Турнирное положение: Хорватия - 4(2), Чили - 2(1), Германия - 2(1), Белоруссия - 0(1), Саудовская Аравия - 0(1), Венгрия - 0(2).

Группа D: Катар - Египет 20:22 (8:11), Швеция - Бахрейн 33:16 (17:5), Дания - Аргентина 33:22 (17:11), Египет - Дания 28:35 (15:21). Турнирное положение: Дания - 4(2), Швеция - 2(1), Египет - 2(2), Катар - 0(1), Аргентина - 0(1), Бахрейн - 0(1).
Города:
Нант
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/14/109924.html
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