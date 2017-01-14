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14.01.2017 21:32
"Дина" разгромила "КПРФ", "Сибиряк" одолел "Новую генерацию" в чемпионате России по мини-футболу
Два матча тринадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в субботу в Климовске и Сыктывкаре.

Московское дерби, в котором МФК "КПРФ" принимал "Дину", состоялось в климовском УСЦ "Юность". Уже в первые десять минут игры гол Эскердиньи и хет-трик Артёма Ниязова практически решили судьбу матча. Вскоре Янар Асадов забил пятый мяч. До конца встречи команды дважды обменялись голами: у хозяев отличились Пула и Адри, у гостей дубль оформил Эскердинья и покер - Ниязов. 7:2 - крупная победа "Дины", единолично возглавляющей турнирную таблицу с шестиочковым отрывом. "Коммунисты" занимают восьмое место.

В матче между сыктывкарской "Новой генерацией" и новосибирским "Сибиряком" решающим стал гол, забитый в начале встречи игроком гостей Ильдаром Нугумановым. 1:0 - минимальная победа "Сибиряка", вернувшегося на вторую строчку турнирной таблицы, с которой его может вновь сместить "Газпром-Югра" из Югорска. "Новая генерация" идёт десятой.

"КПРФ" (Москва) - "Дина" (Москва) 2:7 (1:6)
0:1. Эскердинья, 3
0:2. Ниязов, 5
0:3. Ниязов, 9
0:4. Ниязов, 10
0:5. Асадов, 14
1:5. Пула, 17
1:6. Эскердинья, 19
2:6. Адри, 31
2:7. Ниязов, 41.

"КПРФ": Беспалый, Бондарев (вратари), Лин, Адри, Паулиньо, Симаков, Денисов, Шарипов, Кручинин, Муратов, Гончаров, Сомхишвили (капитан), Пула.
"Дина": Иваняк, Зуев (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья (капитан), Кутузов, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров.

Предупреждены: Адри - Абрамов.

"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Сибиряк" (Новосибирск) 0:1 (0:1)
0:1. Нугуманов, 6.

"Новая генерация": Кригер, Щурок (вратари), Прокушев, Сосковец, Семикин, Коданев (капитан), Соколов, Рудых, Чуйков, Барсков, Лялин, Обжорин, Суворов, Гибадуллин.
"Сибиряк": Балашов (вратарь), Лео Сантана, Покотыло, Кудзиев, Иванов (капитан), Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Плахов, Волынюк, Чухрий, Сими Сайотти.

Предупреждён Лео Сантана ("Сибиряк").

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 42 очка (18 игр), "Сибиряк" (Новосибирск) - 36(18), "Газпром-Югра" (Югорск) - 34(18), "Динамо" (Московская область) - 32(18), "Синара" (Екатеринбург) - 28(16), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 24(18), "Прогресс" (Глазов) - 21(17), "КПРФ" (Москва) - 19(17), "Норильский никель" (Норильск) - 16(16), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(17), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(17).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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