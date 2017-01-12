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12.01.2017 21:51
Сергей Карякин квадроцикл, фото с 66.ru
Сергей Карякин выиграл десятый этап ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте квадроциклов
Десятый этап ралли-рейда "Дакар-2017" состоялся в четверг в Аргентине.

Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" одержал победу на этапе в зачёте квадроциклов, показав результат 6 часов 52 минуты 43 секунды. Вторым финишировал чилиец Игнасио Касале на "Ямахе", отстав от Карякина на 10 минут 46 секунд. На третьей позиции аргентинец Сантьяго Хансен на "Хонде" (+1:26.26).

Карякин упрочил лидерство в генеральной классификации среди квадроциклов. Его результат - 34 часа 38 минут 33 секунды. Касале идёт вторым, уступая 21 минуту 5 секунд. Тройку лучших замыкает француз Аксель Дутрие на "Ямахе" (+3:06.51).

Победителем этапа в зачёте мотоциклов стал испанец Хоан Барреда Борт на "Хонде" с результатом 5 часов 49 минут 45 секунд. На втором месте словак Стефан Свитко на "КТМ" с отставанием от испанца в 24 секунды. Третьим финишировал аргентинец Франко Каими на "Хонде" (+3.48). Россиянин Александр Иванютин на "Хускварне" финишировал 44-м (+2:17.59), Анастасия Нифонтова на "Хускварне" заняла 90-е место (+4:04.26).

Лидерство в общем мотоциклетном зачёте сохраняет британец Сэм Сандерленд на "КТМ" с результатом 28 часов 7 минут 59 секунд. Вторым идёт австриец Маттиас Валкнер на "КТМ" (+30.01), тройку лидеров замыкает испанец Жерар Фаррес Гуэль на "КТМ" (+38.43). Иванютин - 35-й (+5:46.46), Нифонтова - 79-я (+14:57.49).

Россияне Равиль Маганов и Кирилл Шубин на "Поларисе" заняли на этапе второе место в классе мотовездеходов с результатом 9 часов 47 минут 57 секунд, уступив 43 минуты 5 секунд китайцу Ван Фуцзяню на "Поларисе". В общем зачёте между ними 1 час 17 минут 8 секунд в пользу Маганова, суммарный результат которого 50:55.18.

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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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