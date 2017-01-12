Новости Эдуард Николаев, фото с redbull.com Эдуард Николаев выиграл десятый этап ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте грузовиков Десятый этап ралли-рейда "Дакар-2017" состоялся в четверг в Аргентине. Участники марафона преодолели путь от Чилесито до Сан-Хуана. Общая протяжёность маршрута составила 751 км, спецучасток - 449 км.



Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова одержал победу на этапе в зачёте грузовиков, показав результат 5 часов 33 минуты 6 секунд. Второе место заняли их товарищи по команде - Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов, остав от победителей на 7 минут 1 секунду. Ещё один экипаж российской команды - Айрат Мардеев, Айрат Беляев и Дмитрий Свистунов замкнул тройку призёров, приехав к финишу спецучастка через 7 минут 41 секунду после Николаева. Антон Шибалов, Роберт Аматыч и Иван Романов финишировали 26-ми (+3:38.45).



Николаев, Яковлев и Рыбаков лидируют в генеральной классификации в зачёте грузовиков с результатом 23 часа 27 минут 12 секунд. Сотников, Ахмадеев и Леонов идут вторыми, уступая лидерам 5 минут 15 секунд. На третьем месте экипаж голландца Жерара де Роя на "Ивеко" (+24.17). Мардеев, Беляев и Свистунов занимают девятое место (+2:16.24), Шибалов, Аматыч и Романов идут 17-ми (+6:11.44).



Победу на десятом этапе в классе автомобилей (внедорожников) одержали французы Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре на "Пежо", преодолев спецучасток за 4 часа 47 минут. Вторыми финишировали француз Себастьен Лёб и Даниэль Елена из Монако на "Пежо", отстав от победителей на 7 минут 28 секунд. Третьими на финише были французы Сириль Депре и Давид Кастера на "Пежо" (+10.01).



Петерансель и Коттре вновь лидируют в общем зачёте среди внедорожников с результатом 24 часа 58 минут 43 секунды. На втором месте Лёб и Елена, уступающие 5 минут 50 секунд. Тройку сильнейших замыкают Депре и Кастера (+25.40).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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