Новости "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" упрочил лидерство в женском чемпионате России по водному поло Матчи третьего тура женского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись с 4 по 8 января в Волгограде и Златоусте.



Волгоград.



"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "КИНЕФ-2" (Кириши) 22:8 (5:2, 2:2, 11:3, 4:1)

"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) 16:7 (6:1, 3:1, 3:2, 4:3)

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) 21:2 (4:1, 5:0, 7:1, 5:0)

"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) 11:12 (2:1, 3:4, 1:4, 5:3)

"КИНЕФ-2" (Кириши) - "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) 12:8 (4:3, 3:2, 1:1, 4:2)

СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) Москва - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 11:15 (5:4, 3:5, 3:3, 0:3)

СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) - "КИНЕФ-2" (Кириши) 15:7 (5:0, 3:3, 3:1, 4:3)

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 16:7 (5:2, 6:1, 1:1, 4:3)

"Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) - СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) 0:5 (техническое поражение)

"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "КИНЕФ-2" (Кириши) 20:11 (5:2, 3:2, 7:5, 5:2).



Златоуст.



"Диана" (Санкт-Петербург) - "Динамо-Уралочка" (Златоуст) 8:19 (2:6, 1:5, 3:3, 2:5)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Айша-Биби" (Казахстан) 9:18 (3:6, 1:4, 2:5, 3:3)

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Айша-Биби" (Казахстан) 12:11 (2:2, 3:3, 6:3, 1:3)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Диана" (Санкт-Петербург) 13:20 (3:5, 2:7, 4:4, 4:4)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Динамо-Уралочка" (Златоуст) 11:36 (1:10, 3:7, 5:9, 2:10)

"Диана" (Санкт-Петербург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) 7:13 (1:6, 2:2, 2:2, 2:3)

"Айша-Биби" (Казахстан) - "Диана" (Санкт-Петербург) 4:8 (2:2, 1:2, 1:2, 0:2)

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Динамо-Уралочка" (Златоуст) 7:13 (2:1, 2:3, 0:5, 3:4)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Югра" (Ханты-Мансийск) 7:17 (0:5, 1:5, 5:2, 1:5)

"Динамо-Уралочка" (Златоуст) - "Айша-Биби" (Казахстан) 20:14 (6:2, 5:4, 6:4, 3:4).



Турнирное положение: "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - 26 очков (13 игр), "Югра" (Ханты-Мансийск) - 22(13), "Динамо-Уралочка" (Златоуст) - 22(13), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - 16(13), СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) - 15(13), "Айша-Биби" (Казахстан) - 11(13), "Диана" (Санкт-Петербург) - 10(13), "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) - 4(13), "КИНЕФ-2" (Кириши) - 4(13), "Штурм-2002" (Московская область) - 0(13).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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