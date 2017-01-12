Новости "Кубань" и "Луч" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу Очередные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в среду в Волгограде, Краснодаре и Ставрополе.



Волгоградский клуб "Динамо-Синара" принимал ижевский "Университет". После первого тайма хозяйки неожиданно проигрывали. Во второй половине динамовки сумели лишь спасти очко - 24:24. В составе ижевчанок самой результативной стала Елена Кудряшева с восемью голами. У "Динамо-Синары" пять заброшенных мячей на счету Антонины Скоробогатченко. Волгоградская команда занимает шестую строчку турнирной таблицы, "Университет" идёт девятым.



В Краснодаре играли "Кубань" и уфимская "Уфа-Алиса". Хозяйки площадки устроили соперницам полный разгром - 42:22. Восемь голов в составе победительниц на счету Оксаны Свитанько. "Кубань" идёт в турнире четвёртой, "Уфа-Алиса" замыкает таблицу, проиграв все матчи.



Ставропольский клуб "Ставрополье-СКФУ" принимал московский "Луч". И здесь зафиксирован довольно неожиданный результат - хозяйки не смогли отыграться после неудачного первого тайма, проиграв - 21:26. У победительниц по семь мячей забросили Екатерина Юрина и Оксана Пантус, у проигравших - Екатерина Баркалова. "Ставрополье-СКФУ" занимает седьмое место, "Луч" - восьмое.



"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Университет" (Ижевск) 24:24 (11:13)

"Динамо-Синара": Маргарита Кушнырь, Надежда Колесникова (вратари), Екатерина Фанина (1), Ярослава Фролова (3), Елена Авдекова, Анастасия Суслова (3), Полина Ведехина (2), Кристина Алирзаева (1), Дарья Беликова, Юлия Маркова (1), Валерия Ганичева (4), Тамара Чопикян (1), София Синицына (2), Антонина Скоробогатченко (5), Валентина Вернигорова (1), Анастасия Макина.

"Университет": Юлия Пойлова, Кристина Плугина (вратари), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (3), Дарья Сурнина (3), Ольга Тургенева (1), Валерия Дозморова (1), Ксения Трухина (1), Лилия Закиуллина, Василиса Кунгурцева, Мария Керчикова (7), Елена Кудряшева (8), Ксения Обуховская, Вероника Бажутина, Дарья Беляева, Юлия Таран.



"Кубань" (Краснодар) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 42:22 (23:16)

"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта (вратари), Яна Савинова (1), Наталия Даньшина (4), Юлия Гаряева, Оксана Свитанько (8), Ксения Дьяченко (1), Марина Судакова (6), Яна Ускова (3), Виктория Копосова (6), Виктория Жилинскайте (5), Яна Жилинскайте (2), Ольга Горшенина (1), Оксана Королёва (1), Ирина Антонова (2), Кристина Лисчевич (2).

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Аделина Баткова, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова (1), Алина Кузнецова, Мария Будилина (1), Алиса Сакаева, Екатерина Бобина (7), Сузанна Гиголян (3), Алина Иринина (5), Мария Белова (3), Альбина Мурзалиева (1), Мария Тарасова (1), Екатерина Головачёва.



"Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - "Луч" (Москва) 21:26 (8:13)

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова, Дарья Гавриш (вратари), Ульяна Рассанова (1), Екатерина Калинина (2), Екатерина Баркалова (7), Ангелина Хвостунцева, Елена Устич (1), Олеся Кирий, Екатерина Королёва (1), Регина Мысак (1), Анастасия Пастух (1), Зурета Коблева, Елена Лунина (1), Екатерина Нефёдова (6), Елена Стрельцова.

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова (3), Екатерина Юрина (7), Анастасия Ершова (1), Дарья Гусева, Диана Матросова, Екатерина Садакова (4), Александра Борисова (1), Екатерина Мухина, Елизавета Иванова, Оксана Пантус (7), Екатерина Атькова (2), Екатерина Матлашова (1), Анна Бурова, Екатерина Дорошенко.



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 22 очка (11 игр), "Лада" (Тольятти) - 18(10), "Астраханочка" (Астрахань) - 18(11), "Кубань" (Краснодар) - 16(11), "Звезда" (Звенигород) - 12(10), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 11(11), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 8(11), "Луч" (Москва) - 7(12), "Университет" (Ижевск) - 5(12), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 5(11), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(12).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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