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12.01.2017 05:32
Сергей Карякин, фото с 66.ru
Сергей Карякин - второй на восьмом этапе и лидер в общем зачёте "Дакара-2017" среди квадроциклов
Восьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" среди мотоциклов, квадроциклов и мотовездеходов состоялся во вторник в Боливии и Аргентине.

Российский квадроциклист Сергей Карякин на "Ямахе" занял на этапе второе место с результатом 5 часов 32 минуты 25 секунд, уступив 5 минут 39 секунд чилийцу Игнасио Касале на "Ямахе". Третьим финишировал француз Аксель Дутрие на "Ямахе" (+7.16).

Карякин сохранил лидерство в генеральной классификации квадроциклистов с результатом 27 часов 45 минут 50 секунд. Дутрие идёт вторым (+6.57), Касале - третьим (+10.19).

Россияне Равиль Маганов и Кирилл Шубин заняли на этапе третье место в зачёте мотовездеходов, преодолев спецучасток за 6 часов 51 минуту 1 секунду и уступив 20 минут 46 секунд китайцу Ли Дуншэну. Вторым финишировал бразилец Леандро Торрес (+8.01).

В общем зачёте мотовездеходов экипаж Маганова идёт четвёртым, уступая 4 часа 59 минут 33 секунды Торресу (его результат - 36:07.48). Ли Дуншэн идёт вторым (+1:35.12), ещё один китаец - Мао Жуйцзинь - третьим (+2:36.18). Все экипажи выступают на мотовездеходах марки "Поларис".

Победителем этапа в зачёте мотоциклов стал испанский гонщик Хоан Барреда Борт на "Хонде" с результатом 4 часа 28 минут 21 секунда. Вторым финишировал австриец Маттиас Валкнер на "КТМ", уступивший 3 минуты 51 секунду. Тройку замкнул британец Сэм Сандерленд на "КТМ" (+3.54). Россиянин Александр Иванютин на "Хускварне" - 30-й (+29.28), Анастасия Нифонтова на "Хускварне" - 91-я (+1:51.53).

Сандерленд сохранил уверенное лидерство в общем мотоциклетном зачёте с результатом 22 часа 1 минута 8 секунд. Вторым идёт чилиец Пабло Квинтанилья на "Хускварне", уступающий лидеру 20 минут 58 секунд. На третьей позиции француз Адриан ван Беверен на "Ямахе" (+28.49). Иванютин - 31-й (+3:45.53), Нифонтова - 84-я (+11:10.29).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/12/109915.html
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