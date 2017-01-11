Новости "Газпром-Югра", "Синара" и "Сибиряк" победили в первых четвертьфинальных матчах Кубка России по мини-футболу Первые четвертьфинальные матчи Кубка России по мини-футболу состоялись в среду в Норильске, Троицке, Екатеринбурге и Москве.



"Норильский никель" принимал подмосковное "Динамо". Уже к середине первого тайма хозяева вели - 3:0. До перерыва гости размочили счёт, а во втором тайме отличились ещё дважды и спасли игру - 3:3.



Московская "Дина" встречалась с югорским клубом "Газпром-Югра". Пропустив по голу в каждом из таймов, хозяева сумели лишь сократить разрыв на последней минуте, уступив в итоге - 1:2. Дубль в составе победителей сделал Иван Чишкала.



"Синара" из Екатеринбурга принимала МФК "Тюмень". Хозяева забили по мячу в начале каждого тайма, гости сократили разрыв через шесть минут после второго гола, и счёт 2:1 в пользу уральцев стал окончательным.



Столичный МФК "КПРФ" играл на своей площадке с новосибирским "Сибиряком". Забив быстрый гол, затем "коммунисты" пропустили три мяча подряд. Перед перерывом хозяева сократили разрыв, во втором тайме сравняли счёт, но в концовке два гола новосибирцев принесли им победу - 5:3. Два мяча забил Сими Сайотти.



Ответные матчи пройдут 8 февраля в Щёлкове, Новосибирске, Тюмени и Югорске.



"Норильский никель" (Норильск) - "Динамо" (Московская область) 3:3 (3:1)

1:0. Канивец, 1

2:0. Куманькин, 8

3:0. Костыгин, 12

3:1. Бурков, 22

3:2. Бадретдинов, 41

3:3. Нандо, 44.



"Норильский никель": Белов, Попов (вратари), Гордеев, Анисимов, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин (капитан), Сытин, Чащин, Синцов, Филиппов.

"Динамо": Поддубный (вратарь), Густаво (вратарь, капитан), Фукин, Нандо, Сергеев, Робиньо, Бурков, Вилде, Переверзев, Фернандиньо, Шакиров, Бадретдинов.



Предупреждены: Пономарёв, Куманькин ("Норильский никель").



"Дина" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) 1:2 (0:1)

0:1. Чишкала, 17

0:2. Чишкала, 48

1:2. Эскердинья, 50, с 10-метрового.



"Дина": Иваняк, Зуев (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья, Прудников (капитан), Кутузов, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров, Мухутдинов.

"Газпром-Югра": Купатадзе, Слемзин (вратари), Шаяхметов, Копейкин (капитан), Лысков, Эдер Лима, Афанасьев, Марсенио, Котляров, Кайо, Чишкала, Пирогов, Давыдов, Сигнев.



Предупреждены: Кутузов, Багиров - Кайо, Пирогов.



"Синара" (Екатеринбург) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 2:1 (1:0)

1:0. Тимощенков, 2

2:0. Аширов, 27

2:1. Соколов, 33.



"Синара": Путилов, Викулов (вратари), Аширов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, Иванов,Шевчук, Сорокин.

"Тюмень": Логинов, Александров (вратари), Соколов, Коцич, Батырев, Антошкин (капитан), Лобков, Исламов, Асланян, Бахур, Неведров.



Предупреждены: Шистеров, Шевчук - Батырев, Антошкин.



МФК "КПРФ" (Москва) - "Сибиряк" (Новосибирск) 3:5 (2:3)

1:0. Пула, 2

1:1. Плахов, 4

1:2. Волынюк, 8

1:3. Сими Сайотти, 14

2:3. Адри, 24

3:3. Паулиньо, 39

3:4. Сими Сайотти, 49

3:5. Кудзиев, 50.



"КПРФ": Беспалый, Бондарев (вратари), Давыдов, Казаков, Адри, Паулиньо, Симаков, Денисов, Шарипов, Кейруш, Савостьянов, Гончаров, Сомхишвили (капитан), Пула.

"Сибиряк": Формин, Балашов (вратари), Лео Сантана, Покотыло, Кудзиев, Иванов (капитан), Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Плахов, Волынюк, Чухрий, Сими Сайотти.



Предупреждены: Сомхишвили - Главатских, Волынюк.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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