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11.01.2017 20:57
Дмитрий Сотников, фото с offroadclub.ru
Экипаж Дмитрия Сотникова лидирует после восьми этапов "Дакара-2017" в зачёте грузовиков, девятый этап отменён
Восьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" состоялся во вторник в Боливии и Аргентине.

Участники гонки проехали по маршруту от боливийского Уюни до аргентинской Сальты. Из-за погодных условий протяжённость спецучастка была сокращена до 174 км для грузовиков и до 246 кг для остальных классов транспортиных средств вместо запланированных ранее 490 км.

Победителем этапа в зачёте грузовиков стал экипаж голландца Мартина ван ден Бринка на "Рено". Его результат - 1 час 55 минут 20 секунд. Вторым финишировал аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко", уступивший победителю 17 секунд, а замкнул тройку лучших российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова, приехавший через 42 секунды после ван ден Бринка. Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов заняли четвёртое место (+2.42), Антон Шибалов, Роберт Аматыч и Иван Романов - 38-е (+1:53.01), Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов - 39-е (+1:55.10).

Выиграв четыре с половиной минуты у лидировавшего экипажа голландца Жерара де Роя на "Ивеко", Сотников, Ахмадеев и Леонов стали лидерами "Дакара" в общем зачёте грузовиков с результатом 17 часов 52 минуты 20 секунд. Вторыми идут Николаев, Яковлев и Рыбаков (+1.46), де Рой - третий (+2.20). Мардеев, Беляев и Свистунов - десятые (+2:10.29), Шибалов, Аматыч и Романов - 12-е (+2:34.45).

Победителями этапа в зачёте автомобилей (внедорожников) стали француз Себастьен Лёб и Даниэль Елена из Монако на "Пежо" с результатом 4 часа 11 минут 2 секунды. Второе место заняли французы Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре на "Пежо", отстав от победителей на 3 минуты 35 секунд. Тройку призёров замкнули французы Сириль Депре и Давид Кастера на "Пежо" (+5.13). Россиянин Сергей Шихотаров с латвийским штурманом Олегом Уперенко на "Тойоте" заняли 28-е место (+1:19.28).

Лёб стал лидером "Дакара" в генеральной классификации с результатом 20 часов 10 минут 5 секунд. Вторым идёт Петерансель (+1.38), третьим - Депре (+17.17). Шихотаров - 39-й (+24:23.35).  

Организаторы "Дакара" объявили об отмене девятого этапа из-за оползня, вызванного ливневыми дождями и грозами. Десятый этап стартует в четверг в Чилесито.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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