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10.01.2017 22:48
Питтсбург Стилерз
"Питтсбург", "Хьюстон", "Сиэтл" и "Грин-Бэй" вышли в дивизионный раунд плей-офф НФЛ
Матчи стартового раунда плей-офф - раунда уайлд-кард состоялись в минувшие выходные в Национальной футбольной лиге по американскому футболу.

"Грин-Бэй Пэкерс" на своём поле победил "Нью-Йорк Джайнтс" - 38:13 (0:3, 14:3, 10:7, 14:0).

"Питтсбург Стилерз" в домашнем матче был сильнее "Майами Долфинс" - 30:12 (14:3, 6:3, 10:0, 0:6).

"Сиэтл Сихокс" одержал победу над гостями из "Детройт Лайонс" - 26:6 (0:0, 10:3, 0:3, 16:0).

"Хьюстон Тексанс" на домашней арене взял верх над "Окленд Рейдерс" - 27:14 (10:7, 10:0, 0:0, 7:7).

В дивизионном раунде (1/4 финала), который пройдёт 14-15 января, встретятся:

"Атланта Фэлконс" - "Сиэтл Сихокс"
"Нью-Ингленд Пэтриотс" - "Хьюстон Тексанс"
"Канзас-Сити Чифс" - "Питтсбург Стилерз"
"Даллас Ковбойз" - "Грин-Бэй Пэкерс".

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/10/109910.html
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