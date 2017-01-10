Новости Питтсбург Стилерз "Питтсбург", "Хьюстон", "Сиэтл" и "Грин-Бэй" вышли в дивизионный раунд плей-офф НФЛ Матчи стартового раунда плей-офф - раунда уайлд-кард состоялись в минувшие выходные в Национальной футбольной лиге по американскому футболу.



"Грин-Бэй Пэкерс" на своём поле победил "Нью-Йорк Джайнтс" - 38:13 (0:3, 14:3, 10:7, 14:0).



"Питтсбург Стилерз" в домашнем матче был сильнее "Майами Долфинс" - 30:12 (14:3, 6:3, 10:0, 0:6).



"Сиэтл Сихокс" одержал победу над гостями из "Детройт Лайонс" - 26:6 (0:0, 10:3, 0:3, 16:0).



"Хьюстон Тексанс" на домашней арене взял верх над "Окленд Рейдерс" - 27:14 (10:7, 10:0, 0:0, 7:7).



В дивизионном раунде (1/4 финала), который пройдёт 14-15 января, встретятся:



"Атланта Фэлконс" - "Сиэтл Сихокс"

"Нью-Ингленд Пэтриотс" - "Хьюстон Тексанс"

"Канзас-Сити Чифс" - "Питтсбург Стилерз"

"Даллас Ковбойз" - "Грин-Бэй Пэкерс".



Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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