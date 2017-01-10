Новости Джастин Томас, фото с gettyimages.com Джастин Томас выиграл "Турнир чемпионов" по гольфу Турнир PGA-тура по гольфу SBS Tournament of Champions состоялся 5-8 января в Капалуа (штат Гавайи, США).



Победу по итогам четырёх раундов одержал американский гольфист Джастин Томас, прошедший 72 лунки за 270 ударов (67+67+67+69), что на 22 меньше пара. ЭЭто уже второй титул 23-летнего Томаса в новом сезоне. Второе место занял японец Хидеки Мацуяма - 273 (69+68+66+70), третье - американец Джордан Спит - 276 (72+69+70+65).



Далее в турнирной таблице расположились американцы Пэт Перес - 276 (69+71+69+67), Райан Мур - 276 (67+67+71+71), Дастин Джонсон - 277 (69+70+69+69), Патрик Рид - 277 (70+65+72+70), Брендан Стили - 277 (72+67+67+71), Тони Фино - 278 (70+68+70+70), Уильям Макгирт - 278 (70+69+66+73) и Джимми Уолкер - 278 (65+70+70+73).

Капалуа Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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