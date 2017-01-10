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10.01.2017 22:24
"Кубань" и "Ростов-Дон" победили, "Лада" уступила на старте группового этапа женского гандбольного Кубка ЕГФ
Групповой этап второго по рангу европейского клубного турнира - Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд стартовал в минувшие выходные. На старт вышли три российских клуба.

В двух парах состоялись российско-венгерские противостояния. В группе B краснодарская "Кубань" принимала "Альбу Фехервар". Определяющим стал первый тайм, выигранный хозяйками с перевесом в десять мячей. Затем венгерки сократили разрыв, но победа осталась за российским клубом - 31:26 (18:8). Голы в составе "Кубани": Виктория Жилинскайте (6), Юлия Гаряева (5), Марина Судакова (5), Ирина Антонова (3), Ольга Горшенина (3), Екатерина Маренникова (3), Ксения Дьяченко (2), Яна Ускова (2), Яна Савинова (1), Яна Жилинскайте (1).

В первом туре группы C "Ростов-Дон" принимал венгерский "Эрд". И здесь после успешного для россиянок первого тайма во второй половине завязалась упорная борьба, но ростовчанки сумели завоевать два очка - 27:24 (16:11). Голы в составе ростовчанок: Анна Вяхирева (5), Сираба Дембеле (5), Александрина Кабрал Барбоса (4), Юлия Манагарова (3), Владлена Бобровникова (3), Виктория Борщенко (3), Ксения Макеева (2), Анна Сень (1), Майя Петрова (1).

В датском Нествиде в стартовом матче группы D местный "Нюкебинг" принимал тольяттинскую "Ладу". Выиграв четыре мяча в первом тайме, датчанки после перерыва развили успех и добились убедительной победы - 35:23 (18:14). Голы в составе "Лады": Елизавета Малашенко (6), Дарья Дмитриева (4), Юлия Какмоля (4), Дарья Самохина (4), Алёна Носикова (2), Полина Горшкова (1), Анна Краснова (1), Ольга Щербак (1).

Второй тур группового этапа женского Кубка ЕГФ состоится 14-15 января. "Кубань" сыграет во Франции с местным клубом "Брест Бретань", "Ростов-Дон" на выезде сыграет с норвежской командой "Бьясен Тронхейм", а "Лада" на своей площадке примет норвежский "Грассверкет".  

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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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