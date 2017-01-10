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10.01.2017 18:44
Дмитрий Сотников, фото с offroadclub.ru
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап и стал вторым в общем зачёте "Дакара-2017" среди грузовиков
Семь этапов позади на ралли-рейде "Дакар-2017", проходящем в Парагвае, Боливии и Аргентине.

Шестой этап, который должен был пройти по маршруту от боливийской Оруры до столицы страны Ла-Паса, был отменён из-за тяжёлых погодных условий - проливные дожди сделали трассу непригодной для соревнований. Участники ралли-рейда доехали до Ла-Паса без контроля времени.

В воскресенье на "Дакаре" был запланированный выходной, а в понедельник прошёл седьмой этап, который также был подвергнут сокращению из-за неблагоприятной погоды.

Победу на этапе в зачёте грузовиков одержал российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Игоря Леонова, преодолев спецучасток за 1 час 41 минуту 35 секунд. Вторым финишировал голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко", отстав от победителей на 2 минуты 51 секунду. Тройку призёров замкнул аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (+3.37). Лидер общего зачёта - голландец Жерар де Рой на "Ивеко" занял четвёртое место (+4.25). Эдуард Николаев, Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков из команды "КАМАЗ-мастер" финишировали седьмыми (+7.59), Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов - восьмыми (+8.05), Антон Шибалов, Роберт Аматыч и Иван Романов - девятыми (+8.23).

Экипаж де Роя сохранил лидерство в генеральной классификации с результатом 15 часов 52 минуты 7 секунд. Сотников, Ахмадеев и Леонов - вторые (+2.11), Николаев, Яковлев и Рыбаков - третьи (+5.57), Мардеев, Беляев и Свистунов - четвёртые (+20.12), Шибалов, Аматыч и Романов - восьмые (+46.37).

Победу на седьмом этапе в классе автомобилей (внедорожников) одержал француз Стефан Петерансель на "Пежо" с результатом 1 час 54 минуты 8 секунд. Второе место занял его соотечественник Себастьен Лёб на "Пежо", уступив победителю 48 секунд. Тройку призёров замкнул южноафриканец Джиниэл де Вильерс на "Тойоте" (+3.33).

Петерансель упрочил лидерство в генеральной классификации с результатом 15 часов 57 минут 6 секунд. Лёб проигрывает ему 1 минуту 57 секунд, исрпнец Нани Рома - 11 минут 7 секунд.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/10/109906.html
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