Новости Равиль Маганов, фото с canamtrophy.ru Равиль Маганов выиграл пятый этап "Дакара-2017" среди мотовездеходов, Сергей Карякин идёт вторым в зачёте квадроциклов Пять этапов провели участники ралли-рейда "Дакар-2017", проходящего в Парагвае, Аргентине и Боливии.



Четвёртый этап гонки среди мотоциклистов обернулся катастрофой для лидера - испанца Хоана Барреда Борта, проигравшего более часа. Победу одержал австриец Маттиас Валкнер на "КТМ", показавший результат 4 часа 57 минут 22 секунды. Второе место занял француз Ксавье Де Султре на "Ямахе", отставший от победителя на 5 минут 58 секунд. Тройку замкнул словак Стефан Свитко на "КТМ" (+8.33). Россиянин Александр Иванютин на "Хускварне" - 27-й (+53.58), Анастасия Нифонтова - 76-я (+2:06.44).



Победителем пятого этапа стал британец Сэм Сандерленд на "КТМ" с результатом 2 часа 21 минута 51 секунда. На второй позиции португалец Пауло Гонсалвеш на "Хонде" (+7.07), тройку замкнул француз Адриан ван Беверен на "Ямахе" (+7.29). Иванютин - 22-й (+35.46), Нифонтова - 66-я (+1:30.53).



Сандерленд возглавляет общий мотоциклетный зачёт "Дакара" - 15 часов 22 минуты 5 секунд. Вторым идёт чилиец Пабло Квинтанилья на "Хускварне", уступающий лидеру ровно 12 минут. На третьей позиции ван Беверен (+16.07).



Россиянин Сергей Карякин на "Ямахе" занял второе место на четвёртом этапе в зачёте квадроциклов, преодолев спецучасток за 6 часов 17 минут 50 секунд, уступив 11 минут 28 секунд победителю - боливийцу Вальтеру Носилье на "Хонде". Третьим финишировал аргентинец Даниэль Домашевски на "Хонде" (+19.12).



Пятый этап выиграл голландец Кеес Коолен на "Баррен Рейсере" (2:57.43). На втором месте аргентинец Густаво Гальего на "Ямахе" (+12.06), на третьем - француз Симон Витс на "Ямахе" (+12.57). Карякин финишировал седьмым (+24.11).



В генеральной классификации среди квадроциклистов Карякин идёт вторым с результатом 19 часов 40 минут 36 секунд, уступая Витсу 8 минут 14 секунд. На третьей позиции ещё один француз - Аксель Дутрие на "Ямахе" (+10.35).



В зачёте мотовездеходов россиянин Равиль Маганов на "Поларисе", занимавший после четырёх этапов пятое место в общем зачёте, стал победителем пятого этапа с результатом 3 часа 48 минут 38 секунд, опередив на 29 минут 54 секунды бразильца Леандро Торреса и на 40 минут 34 секунды - китайца Ли Дуншэна, также выступающих на "Поларисе".

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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