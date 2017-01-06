На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Автомобильный спорт
Мотоциклетный спорт
Хоккей с мячом (бенди)
Скалолазание спортивное
Гандбол
Американский футбол
Шахматы
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мотоциклетный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
06.01.2017 22:36
Равиль Маганов, фото с canamtrophy.ru
Равиль Маганов выиграл пятый этап "Дакара-2017" среди мотовездеходов, Сергей Карякин идёт вторым в зачёте квадроциклов
Пять этапов провели участники ралли-рейда "Дакар-2017", проходящего в Парагвае, Аргентине и Боливии.

Четвёртый этап гонки среди мотоциклистов обернулся катастрофой для лидера - испанца Хоана Барреда Борта, проигравшего более часа. Победу одержал австриец Маттиас Валкнер на "КТМ", показавший результат 4 часа 57 минут 22 секунды. Второе место занял француз Ксавье Де Султре на "Ямахе", отставший от победителя на 5 минут 58 секунд. Тройку замкнул словак Стефан Свитко на "КТМ" (+8.33). Россиянин Александр Иванютин на "Хускварне" - 27-й (+53.58), Анастасия Нифонтова - 76-я (+2:06.44).

Победителем пятого этапа стал британец Сэм Сандерленд на "КТМ" с результатом 2 часа 21 минута 51 секунда. На второй позиции португалец Пауло Гонсалвеш на "Хонде" (+7.07), тройку замкнул француз Адриан ван Беверен на "Ямахе" (+7.29). Иванютин - 22-й (+35.46), Нифонтова - 66-я (+1:30.53).

Сандерленд возглавляет общий мотоциклетный зачёт "Дакара" - 15 часов 22 минуты 5 секунд. Вторым идёт чилиец Пабло Квинтанилья на "Хускварне", уступающий лидеру ровно 12 минут. На третьей позиции ван Беверен (+16.07).

Россиянин Сергей Карякин на "Ямахе" занял второе место на четвёртом этапе в зачёте квадроциклов, преодолев спецучасток за 6 часов 17 минут 50 секунд, уступив 11 минут 28 секунд победителю - боливийцу Вальтеру Носилье на "Хонде". Третьим финишировал аргентинец Даниэль Домашевски на "Хонде" (+19.12).

Пятый этап выиграл голландец Кеес Коолен на "Баррен Рейсере" (2:57.43). На втором месте аргентинец Густаво Гальего на "Ямахе" (+12.06), на третьем - француз Симон Витс на "Ямахе" (+12.57). Карякин финишировал седьмым (+24.11).

В генеральной классификации среди квадроциклистов Карякин идёт вторым с результатом 19 часов 40 минут 36 секунд, уступая Витсу 8 минут 14 секунд. На третьей позиции ещё один француз - Аксель Дутрие на "Ямахе" (+10.35).

В зачёте мотовездеходов россиянин Равиль Маганов на "Поларисе", занимавший после четырёх этапов пятое место в общем зачёте, стал победителем пятого этапа с результатом 3 часа 48 минут 38 секунд, опередив на 29 минут 54 секунды бразильца Леандро Торреса и на 40 минут 34 секунды - китайца Ли Дуншэна, также выступающих на "Поларисе".
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/06/109895.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
06.01.2017 22:36
Равиль Маганов выиграл пятый этап "Дакара-2017" среди мотовездеходов, Сергей Карякин идёт вторым в зачёте квадроциклов
04.01.2017 20:53
Сергей Карякин идёт десятым после трёх этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте квадроциклов
27.12.2016 22:43
Игорь Кононов победил в первом финале чемпионата России по мотогонкам на льду
22.12.2016 21:58
Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков победили в полуфиналах чемпионата России по мотогонкам на льду
17.12.2016 22:36
"Мега-Лада" и "ЦТВС-Уралтранстром" лидируют после стартовых этапов командного чемпионата России по мотогонкам на льду
14.11.2016 21:09
Хорхе Лоренсо выиграл Гран-при Валенсии на финише чемпионата MotoGP
10.11.2016 21:29
Дмитрий Золотов стал чемпионом России по эндуро на мотоциклах
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по Супербайку - 2013
Чемпионат мира по мотокроссу - 2013
Чемпионат мира по суперкроссу - 2013
Автомобильный спорт. Дакар 2013
Автомобильный спорт. Дакар - 2015
Публикации
27.02.2014 12:16
Жаркий. Зимний. Австралийский.
21.10.2013 18:38
World Superbike. Том Сайкс – триумфатор сезона-2013!
Фото и видео
23.07.2013 11:48
Фото. Московский этап Чемпионата Мира World Superbike 2013
28.08.2012 16:10
Фото. Московский этап Чемпионата Мира World Superbike
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 