Новости Жерар де Рой, фото с pinterest.com Де Рой возглавил общий зачёт "Дакара-2017" среди грузовиков после пяти этапов, Николаев - второй, Сотников - третий Четвёртый и пятый этапы ралли-рейда "Дакар-2017", проходящего в Парагвае, Аргентине и Боливии, состоялись в четверг и пятницу.



Победу на четвёртом этапе в зачёте грузовиков одержал экипаж Жерара де Роя из Нидерландов, преодолевший спецучасток за 4 часа 55 минут 55 секунд. Лучшим из российских участников на этот раз стал экипаж Айрата Мардеева из команды "КАМАЗ-мастер", занявший второе место с отставанием от победителя 30 секунд. Третьим финишировал экипаж Антона Шибалова (+3.07). Дмитрий Сотников - четвёртый (+7.37), ЭЭдуард Николаев - восьмой (+23.29). Этот результат вывел Сотникова в лидеры общего зачёта с преимуществом в 1 минуту 55 секунд над аргентинцем Федерико Вильягрой на "Ивеко" и в 4 минуты 40 секунд - над прежним лидером - Эдуардом Николаевым.



На пятом этапе де Рой одержал вторую победу подряд, показав результат 2 часа 39 минут 12 секунд. Николаев финишировал вторым (+11.58), Мардеев занял третье место (+14.04). Сотников стал на этом этапе седьмым (+20.51), Шибалов - семнадцатым (+51.20).



Две победы подряд вывели де Роя на первое место в генеральной классификации среди грузовиков (14 часов 6 минут 7 секунд). Николаев занимает вторую позицию (+2.23), Сотников - третью (+6.36). Мардеев идёт четвёртым (+16.32), Шибалов - седьмым (+42.39).



Четвёртый этап в зачёте автомобилей (внедорожников) выиграл француз Сириль Депре на "Пежо" с результатом 4 часа 22 минуты 55 секунд. Второе место занял финн Микко Хирвонен на "Мини", уступив победителю 10 минут 51 секунду. Тройку замкнул испанец Нани Рома на "Тойоте" (+12.51). Россиянин Сергей Шихотаров на "Тойоте" - 54-й с 13-часовым штрафом и итоговым отставанием 14:26.20. Эта победа вывела Депре в лидеры общего зачёта с преимуществом в 4 минуты 8 секунд над французом Стефаном Петеранселем на "Пежо" и в 5.04 - над Хирвоненом.



Француз Себастьен Лёб на "Пежо" стал победителем пятого этапа с результатом 2 часа 24 минуты 3 секунды, опередив на 44 секунды Нани Рому и на 1 минуту 31 секунду - Петеранселя. Шихотаров финишировал на этом этапе семнадцатым (+51.40).



Петерансель возглавил общий зачёт среди внедорожников, на 1 минуту 9 секунд опережая Лёба и на 4.54 - Депре.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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