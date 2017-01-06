На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Автомобильный спорт
Мотоциклетный спорт
Хоккей с мячом (бенди)
Скалолазание спортивное
Гандбол
Американский футбол
Шахматы
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Автомобильный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
06.01.2017 22:33
Владимир Васильев, фото с avtosport.ru
Васильев - второй на пятом этапе ралли-рейда Africa Eco Race и лидер в общем зачёте, Агошков выиграл этап среди мотоциклистов
Пятый этап ралли-рейда Africa Eco Race - 2017 состоялся в пятницу в Марокко и Западной Сахаре.

Гонщики преодолели 696.31 км (протяжённость спецучастка 456.67 км) по маршруту от Ремз-эль-Кебира до Дахлы.

Победу на этапе с результатом 1 час 56 минут 21 секунда одержал французский гонщик Тьерри Маньялди на "Форде". Вторым финишировал лидер общего зачёта - россиянин Владимир Васильев на "Мини", уступивший Маньялди 5 минут 7 секунд. Тройку призёров замкнул лучший в зачёте грузовиков - российский экипаж Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-мастер". Четвёртым финишировал казахстанский экипаж Андрея Чередникова на "Форде" (+10.02), пятым - Доминик Хосиоль на "Оптимусе".

В генеральной классификации по итогам пяти этапов перед днём отдыха Владимир Васильев сохраняет уверенное лидерство с результатом 15 часов 8 минут 25 секунд, опережая Тьерри Маньялди на 22 минуты 18 секунд. Андрей Каргинов занимает общее третье место и первое - среди грузовиков (+1:14.01). Четвёртым идёт француз Паскаль Томасс на "Оптимусе" (+1:14.09), пятым - Андрей Чередников (+1:32.18).

Виктор Хорошавцев на "БМВ" - двенадцатый (+2:32.16), Сергей Куприянов из команды "КАМАЗ-мастер" - семнадцатый (+3:46.37). Казахстанец Марат Абыкаев - 24-й (+4:59.38), ещё один россиянин - Максим Кирпилёв на "Тойоте" - 25-й (+5:43.12).

Дмитрий Агошков одержал победу на этапе в зачёте мотоциклов, почти две минуты выиграв у норвежца Пола Андерса Уллевальсетера. В генеральной классификации среди мотоциклистов гонщик из Тольятти остался на пятом месте, сократив отставание от лидирующего южноафриканского гонщика Гева Селла до 2 часов 14 минут 26 секунд.

В субботу ралли-рейд Africa Eco Race - 2017 продолжит свой путь и переедет из Марокко в Мавританию. Финиш гонки намечен на 14 января в столице Сенегала Дакаре.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/06/109893.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
06.01.2017 22:34
Де Рой возглавил общий зачёт "Дакара-2017" среди грузовиков после пяти этапов, Николаев - второй, Сотников - третий
06.01.2017 22:33
Васильев - второй на пятом этапе ралли-рейда Africa Eco Race и лидер в общем зачёте, Агошков выиграл этап среди мотоциклистов
04.01.2017 22:36
Эдуард Николаев вышел в лидеры после трёх этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте грузовиков
04.01.2017 20:05
Васильев выиграл три стартовых этапа ралли-рейда Africa Eco Race, Каргинов лидирует среди грузовиков
22.11.2016 20:58
Андреас Миккельсен выиграл Ралли Австралии на финише чемпионата WRC
31.10.2016 13:45
Себастьен Ожье выиграл Ралли Великобритании в чемпионате WRC
17.10.2016 19:32
Себастьен Ожье стал четырёхкратным чемпионом мира по классическому ралли
Все новости
Сюжеты
Гонка Звёзд За рулём - 2015
Africa Eco Race - 2015
Российская серия кольцевых гонок - 2014 (РСКГ)
Дакар-2014
Дакар - 2015
Публикации
18.06.2014 09:48
Kazan City Racing 2014: три часа беспредельной скорости
10.06.2014 15:22
Три плюс один. Итоги этапа WTCC на Moscow Raceway
Фото и видео
06.09.2012 12:21
Видео. Дрифт-шоу в Лужниках
02.07.2012 13:15
Фото. Четвертый этап Объединенного гоночного чемпионата 2012
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 