Новости Владимир Васильев, фото с avtosport.ru Васильев - второй на пятом этапе ралли-рейда Africa Eco Race и лидер в общем зачёте, Агошков выиграл этап среди мотоциклистов Пятый этап ралли-рейда Africa Eco Race - 2017 состоялся в пятницу в Марокко и Западной Сахаре.



Гонщики преодолели 696.31 км (протяжённость спецучастка 456.67 км) по маршруту от Ремз-эль-Кебира до Дахлы.



Победу на этапе с результатом 1 час 56 минут 21 секунда одержал французский гонщик Тьерри Маньялди на "Форде". Вторым финишировал лидер общего зачёта - россиянин Владимир Васильев на "Мини", уступивший Маньялди 5 минут 7 секунд. Тройку призёров замкнул лучший в зачёте грузовиков - российский экипаж Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-мастер". Четвёртым финишировал казахстанский экипаж Андрея Чередникова на "Форде" (+10.02), пятым - Доминик Хосиоль на "Оптимусе".



В генеральной классификации по итогам пяти этапов перед днём отдыха Владимир Васильев сохраняет уверенное лидерство с результатом 15 часов 8 минут 25 секунд, опережая Тьерри Маньялди на 22 минуты 18 секунд. Андрей Каргинов занимает общее третье место и первое - среди грузовиков (+1:14.01). Четвёртым идёт француз Паскаль Томасс на "Оптимусе" (+1:14.09), пятым - Андрей Чередников (+1:32.18).



Виктор Хорошавцев на "БМВ" - двенадцатый (+2:32.16), Сергей Куприянов из команды "КАМАЗ-мастер" - семнадцатый (+3:46.37). Казахстанец Марат Абыкаев - 24-й (+4:59.38), ещё один россиянин - Максим Кирпилёв на "Тойоте" - 25-й (+5:43.12).



Дмитрий Агошков одержал победу на этапе в зачёте мотоциклов, почти две минуты выиграв у норвежца Пола Андерса Уллевальсетера. В генеральной классификации среди мотоциклистов гонщик из Тольятти остался на пятом месте, сократив отставание от лидирующего южноафриканского гонщика Гева Селла до 2 часов 14 минут 26 секунд.



В субботу ралли-рейд Africa Eco Race - 2017 продолжит свой путь и переедет из Марокко в Мавританию. Финиш гонки намечен на 14 января в столице Сенегала Дакаре.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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