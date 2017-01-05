Новости Геннадий Алешин покинул пост президента КННВС России В Олимпийском комитете России 21 декабря прошла конференция Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.

На конференции Президентом КННВС России был избран Дмитрий Мотин, а Геннадий Алешин Почетным президентом КННВС России.

За большую работу по развитию и популяризации национальных и неолимпийски видов спорта в Российской Федерации наградили Благодарностью Олимпийского комитета России:

Брежневу Елену Владимировну - Председателя Тульского областного регионального отделения КННВС России Кузнецова Александр Александровича - Члена правления КННВС России, Президента Федерации корфбола России Насырова Михаила Рафаиловича - Председателя Волгоградского областного регионального отделения КННВС России. Лисицына Сергея Николаевича - Президента Федерации боулинга России Кокоулина Андрея Николаевича - Президента Союза чир спорта и черлидинга России Путилина Дмитрия Александровича - Президента Федерации тайского бокса России Бычкова Дмитрия Анатольевича - Президента Федерации скалолазания России Грамотой КННВС России:

Губанову Татьяну Ивановну - Председателя Ставропольского краевого регионального отделения КННВС России Маслова Николая Васильевича - Федерация спортивного ориентирования России Фирсова Якова Львовича - Федерация бильярдного спорта России Харитонова Вячеслава Юрьевича - Председателя Курского областного регионального отделения КННВС России Шабанова Олега Александровича - Председателя Башкирского республиканского регионального отделения КННВС России



Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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