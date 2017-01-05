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05.01.2017 16:08
Геннадий Алешин покинул пост президента КННВС России
В Олимпийском комитете России 21 декабря прошла конференция Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.

На конференции Президентом КННВС России был избран Дмитрий Мотин, а Геннадий Алешин Почетным президентом  КННВС России. 

За большую работу по развитию и популяризации национальных и неолимпийски видов спорта в Российской Федерации наградили Благодарностью Олимпийского комитета России:

Брежневу Елену Владимировну - Председателя Тульского областного регионального отделения КННВС России
Кузнецова Александр Александровича - Члена правления КННВС России, Президента Федерации корфбола России
Насырова Михаила Рафаиловича - Председателя Волгоградского областного регионального отделения КННВС России.
Лисицына Сергея Николаевича - Президента Федерации боулинга России
Кокоулина Андрея Николаевича - Президента Союза  чир спорта и черлидинга России
Путилина Дмитрия Александровича - Президента Федерации тайского бокса России
Бычкова Дмитрия Анатольевича - Президента Федерации скалолазания России
Грамотой КННВС России:

Губанову Татьяну Ивановну - Председателя Ставропольского краевого регионального отделения КННВС России
Маслова Николая Васильевича - Федерация спортивного ориентирования России
Фирсова Якова Львовича - Федерация бильярдного спорта России
Харитонова Вячеслава Юрьевича - Председателя Курского областного регионального отделения КННВС России
Шабанова Олега Александровича - Председателя Башкирского республиканского регионального отделения КННВС России


Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/05/109891.html
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