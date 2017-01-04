На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Автомобильный спорт
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Теннис настольный
Скалолазание спортивное
Американский футбол
Пляжный футбол
Водное поло
Парусный спорт
Мотоциклетный спорт
Бридж спортивный
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Автомобильный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
04.01.2017 22:36
Стефан Петерансель
Эдуард Николаев вышел в лидеры после трёх этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте грузовиков
Самый престижный ралли-рейд в мировом календаре автомобильного спорта  - "Дакар-2017" стартовал в Парагвае.

Победителем первого этапа в зачёте грузовиков стал экипаж во главе с чехом Мартином Коломы на "Татре", преодолевший спецучасток ровно за 30 минут. Второе место с отставанием от победителя в 13 секунд занял голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко", третьим финишировал его соотечественник Мартин ван ден Бринк на "Рено", проигравший победителям 25 секунд. Лучшим из российских экипажей команды "КАМАЗ-Мастер" стала тройка в составе пилота Эдуарда Николаева, штурмана Евгения Яковлева и механика Владимира Рыбакова, уступив победителям 50 секунд. Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов - десятые (+1.31), Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов - 14-е (+1.41), Антон Шибалов, Роберт Аматыч и Иван Романов - 15-е (+1.45).

Лучшим на втором этапе стал экипаж ван ден Бринка с результатом 2 часа 37 минут 8 секунд. Второе место заняли Сотников, Ахмадеев и Леонов (+2.03), тройку призёров заняла команда голландца Митера Верслёйса на "МАНе" (+2.52). Николаев, Яковлев и Рыбаков - десятые (+4.07), Шибалов, Аматыч и Романов - 15-е (+7.17), Мардеев, Беляев и Свистунов - 21-е (+16.23).

Николаев, Яковлев и Рыбаков одержали победу на третьем этапе с результатом 2 часа 45 минут 51 секунда. На второй позиции экипаж Коломы (+3.48), тройку замкнула команда аргентинца Федерико Вильягры (+4.33). Сотников, Ахмадеев и Леонов - седьмые (+12.35), Шибалов, Аматыч и Романов - десятые (+17.11), Мардеев, Беляев и Свистунов - 13-е (+21.55).

Благодаря этой победе Николаев, Яковлев и Рыбаков вышли в лидеры генеральной классификации, на 2 минуты 27 секунд опережая экипаж Коломы. На третьем месте тройка Вильягры (+4.07). Сотников, Ахмадеев и Леонов - шестые (+11.12), Шибалов, Аматыч и Романов - десятые (+21.16), Мардеев, Беляев и Свистунов - 14-е (+35.02).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/04/109890.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
04.01.2017 22:36
Эдуард Николаев вышел в лидеры после трёх этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте грузовиков
04.01.2017 20:05
Васильев выиграл три стартовых этапа ралли-рейда Africa Eco Race, Каргинов лидирует среди грузовиков
22.11.2016 20:58
Андреас Миккельсен выиграл Ралли Австралии на финише чемпионата WRC
31.10.2016 13:45
Себастьен Ожье выиграл Ралли Великобритании в чемпионате WRC
17.10.2016 19:32
Себастьен Ожье стал четырёхкратным чемпионом мира по классическому ралли
11.10.2016 22:31
Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов - победители Ралли Кипра и серебряные призёры чемпионата Европы в общем зачёте
03.10.2016 14:50
Себастьен Ожье стал победителем Ралли Корсики и приблизился к победе в чемпионате WRC
Все новости
Сюжеты
Гонка Звёзд За рулём - 2015
Africa Eco Race - 2015
Российская серия кольцевых гонок - 2014 (РСКГ)
Дакар-2014
Дакар - 2015
Публикации
18.06.2014 09:48
Kazan City Racing 2014: три часа беспредельной скорости
10.06.2014 15:22
Три плюс один. Итоги этапа WTCC на Moscow Raceway
Фото и видео
06.09.2012 12:21
Видео. Дрифт-шоу в Лужниках
02.07.2012 13:15
Фото. Четвертый этап Объединенного гоночного чемпионата 2012
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 