Новости Стефан Петерансель Эдуард Николаев вышел в лидеры после трёх этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте грузовиков Самый престижный ралли-рейд в мировом календаре автомобильного спорта - "Дакар-2017" стартовал в Парагвае.



Победителем первого этапа в зачёте грузовиков стал экипаж во главе с чехом Мартином Коломы на "Татре", преодолевший спецучасток ровно за 30 минут. Второе место с отставанием от победителя в 13 секунд занял голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко", третьим финишировал его соотечественник Мартин ван ден Бринк на "Рено", проигравший победителям 25 секунд. Лучшим из российских экипажей команды "КАМАЗ-Мастер" стала тройка в составе пилота Эдуарда Николаева, штурмана Евгения Яковлева и механика Владимира Рыбакова, уступив победителям 50 секунд. Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов - десятые (+1.31), Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов - 14-е (+1.41), Антон Шибалов, Роберт Аматыч и Иван Романов - 15-е (+1.45).



Лучшим на втором этапе стал экипаж ван ден Бринка с результатом 2 часа 37 минут 8 секунд. Второе место заняли Сотников, Ахмадеев и Леонов (+2.03), тройку призёров заняла команда голландца Митера Верслёйса на "МАНе" (+2.52). Николаев, Яковлев и Рыбаков - десятые (+4.07), Шибалов, Аматыч и Романов - 15-е (+7.17), Мардеев, Беляев и Свистунов - 21-е (+16.23).



Николаев, Яковлев и Рыбаков одержали победу на третьем этапе с результатом 2 часа 45 минут 51 секунда. На второй позиции экипаж Коломы (+3.48), тройку замкнула команда аргентинца Федерико Вильягры (+4.33). Сотников, Ахмадеев и Леонов - седьмые (+12.35), Шибалов, Аматыч и Романов - десятые (+17.11), Мардеев, Беляев и Свистунов - 13-е (+21.55).



Благодаря этой победе Николаев, Яковлев и Рыбаков вышли в лидеры генеральной классификации, на 2 минуты 27 секунд опережая экипаж Коломы. На третьем месте тройка Вильягры (+4.07). Сотников, Ахмадеев и Леонов - шестые (+11.12), Шибалов, Аматыч и Романов - десятые (+21.16), Мардеев, Беляев и Свистунов - 14-е (+35.02).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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