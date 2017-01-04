Новости Сергей Карякин, фото с 66.ru Сергей Карякин идёт десятым после трёх этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте квадроциклов Подведены итоги трёх стартовых этапов ралли-рейда "Дакар-2017" в зачётах мотоциклов и квадроциклов.



Лучшим среди мотоциклистов благодаря победе на третьем этапе стал испанский гонщик Хоан Барреда Борт, выступающий на "Хонде". Его суммарный результат на спецучастках - 7 часов 36 минут 30 секунд. На втором месте британец Сэм Сандерленд на "КТМ", отстающий от лидера на 10 минут 20 секунд. Тройку лучших замыкает португалец Пауло Гонсалвеш на "Хонде" (+13.42).



Лидеров в зачёте квадроциклов стал чилийский гонщик Игнасио Касале, выступающий на "Ямахе". Его результат - 9 часов 58 минут 51 секунда. На второй позиции аргентинец Гастон Гонсалес на "Ямахе" (+4.37), на третьей позиции его соотечественник Пабло Копетти на "Ямахе" (+18.06).



Российский квадроциклист Сергей Карякин, также выступающий на "Ямахе", занимает десятое место (+34.41).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/04/109889.html