Новости "Спартак-Волгоград" лидирует в мужской ватерпольной суперлиге после семи туров Матчи четвёртого, пятого, шестого и седьмого туров сыграны в мужском чемпионате России по водному поло среди команд суперлиги (шести лучших по итогам предварительного этапа).



Четвёртый тур (Волгоград, Москва, Казань).



"Синтез" (Казань) - "Динамо" (Астрахань) 12:6 (2:2, 5:0, 1:2, 4:2)

"Синтез" (Казань) - "Динамо" (Астрахань) 16:7 (4:1, 4:3, 6:2, 2:1)

"Динамо" (Москва) - "Штурм-2002" (Московская область) 11:6 (2:2, 4:2, 2:1, 3:1)

"Динамо" (Москва) - "Штурм-2002" (Московская область) 10:6 (1:1, 2:4, 3:0, 4:1)

"Спартак-Волгоград" - ВК "Астана" (Казахстан) - матчи перенесены на 2-3 февраля 2017 г.



Пятый тур (Руза, Астрахань, Волгоград).



ВК "Астана" (Казахстан) - "Штурм-2002" (Московская область) 7:10 (1:2, 0:2, 4:2, 2:4)

ВК "Астана" (Казахстан) - "Штурм-2002" (Московская область) 7:8 (2:1, 3:4, 2:2, 0:1)

"Динамо" (Астрахань) - "Динамо" (Москва) 5:9 (2:2, 1:2, 2:3, 0:2)

"Динамо" (Астрахань) - "Динамо" (Москва) 5:16 (1:2, 0:3, 2:5, 2:6)

"Спартак-Волгоград" - "Синтез" (Казань) 12:9 (4:2, 2:2, 5:2, 1:3)

"Спартак-Волгоград" - "Синтез" (Казань) 5:4 (1:0, 2:1, 1:1, 1:2).



Шестой тур (Руза, Казань, Москва).



"Штурм-2002" (Московская область) - "Динамо" (Астрахань) 7:8 (3:1, 2:2, 1:4, 1:1)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Динамо" (Астрахань) 1:6 (0:1, 1:1, 0:2, 0:2)

"Синтез" (Казань) - ВК "Астана" (Казахстан) 12:7 (1:0, 5:2, 4:2, 2:3)

"Синтез" (Казань) - ВК "Астана" (Казахстан) 17:6 (3:1, 5:1, 5:3, 4:1)

"Динамо" (Москва) - "Спартак-Волгоград" 5:10 (1:1, 2:4, 1:2, 1:3)

"Динамо" (Москва) - "Спартак-Волгоград" 4:6 (2:2, 1:0, 1:2, 0:2).



Седьмой тур (Астрахань, Волгоград, Казань).



ВК "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Астрахань) 8:11 (3:3, 2:0, 2:4, 1:4)

ВК "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Астрахань) 7:9 (2:3, 3:2, 2:2, 0:2)

"Спартак-Волгоград" - "Штурм-2002" (Московская область) 13:3 (4:0, 4:1, 3:0, 2:2)

"Спартак-Волгоград" - "Штурм-2002" (Московская область) 16:5 (5:2, 5:1, 4:1, 2:1)

"Синтез" (Казань) - "Динамо" (Москва) 10:12 (3:2, 2:4, 4:4, 1:2)

"Синтез" (Казань) - "Динамо" (Москва) 6:6 (1:0, 2:2, 1:2, 2:2).



Турнирное положение: "Спартак-Волгоград" - 22 очка (11 игр), "Динамо" (Москва) - 17(13), "Синтез" (Казань) - 17(13), "Динамо" (Астрахань) - 11(13), "Штурм-2002" (Московская область) - 6(13), ВК "Астана" (Казахстан) - 1(11). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/29/109876.html