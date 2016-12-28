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28.12.2016 19:00
Россиянин Николай Каклимов обновил мировые рекорды в подтягивании

25 декабря в тренажерном зале красноярского индустриально-металлургического техникума с 8:00 красноярский рекордсмен, мастер спорта по полиатлону 55-летний Николай Каклимов провел многочасовой одиночный марафон по подтягиванию.

Целью красноярца было побить мировые рекорды в подтягивании в течение 6 и 12 часов.

Сначала Николаю Федоровичу покорился шестичасовой рекорд - 3810 раз. А уже вечером судейской коллегией был зафиксирован рекорд за 12 часов - 5825 подтягиваний. Фиксировала красноярские рекорды судейская коллегия РСОО «Союз лыжников- гонщиков Красноярского края» (руководитель - Подоляк Н.М.).

Напомним, что в декабре 2015 года Николай Каклимов установил два мировых рекорда в подтягивании на перекладине. На рубеже 6 часов Николаю удалось выполнить 3455 подъемов, и уже ночью судейская коллегия зафиксировала новое мировое достижение - 4989 подъемов за 12 часов.

Но конкуренты красноярского рекордсмена не спали, и за прошедший год таблица мировых рекордов в подтягивании претерпела изменения. Американец Андрей Шапиро 14 мая 2016 года установил новые рекорды в этих дисциплинах - 3515 подтягиваний за 6 часов, 5 742 - за 12 часов. Еще один рекорд чеха Яна Кареса (3569 раз за 6 часов) пока официально не подтвержден в книге рекордов.

Теперь видеозапись красноярского рекорда будет направлена в редакцию мировой книги рекордов для официального подтверждения и включения в таблицу достижений.

Источник Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска.

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/28/109871.html
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