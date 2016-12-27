Новости Лидеры сохранили позиции, "Кливленд" одержал первую победу в чемпионате НФЛ Шестнадцатая неделя прошла в регулярном чемпионате Национальной футбольной лиги по американскому футболу.



Сыгранные матчи принесли следующие результаты:



Нью-Йорк Джайнтс - Филадельфия Иглз 19:24 (3:14, 10:7, 3:0, 3:3)

Атланта Фэлконс - Каролина Пантерс 33:16 (13:0, 7:3, 3:10, 10:3)

Вашингтон Редскинс - Чикаго Беарз 41:21 (14:0, 10:14, 7:0, 10:7)

Майами Долфинс - Баффало Биллз 34:31 ОТ (7:0, 7:7, 14:14, 3:10, 3:0)

Миннесота Викингз - Грин Бэй Пэкерс 25:38 (3:14, 10:14, 0:0, 12:10)

Нью-Йорк Джетс - Нью-Ингленд Пэтриотс 3:41 (0:10, 0:17, 0:7, 3:7)

Сан-Диего Чарджерс - Кливленд Браунс 17:20 (10:7, 0:10, 7:3, 0:0)

Теннеcси Тайтенс - Джексонвилл Джегерс 17:38 (0:10, 7:9, 3:6, 7:13)

Индианаполис Колтс - Окленд Рейдерс 25:33 (0:0, 7:19, 7:14, 11:0)

Аризона Кардиналс - Сиэтл Сихокс 34:31 (7:0, 7:3, 0:7, 20:21)

Сан-Франциско 49-е - Лос-Анджелес Рэмс 22:21 (7:14, 0:0, 0:0, 15:7)

Тампа Бэй Баккэнирс - Нью-Орлеан Сейнтс 24:31 (0:7, 7:6, 14:15, 3:3)

Цинциннати Бенгалс - Хьюстон Тексанс 10:12 (0:0, 3:0, 0:3, 7:9)

Балтимор Рэйвенс - Питтсбург Стилерз 27:31 (3:7, 3:0, 11:3, 10:21)

Денвер Бронкос - Канзас-Сити Чифс 10:33 (7:21, 3:0, 0:0, 0:12)

Детройт Лайонс - Даллас Ковбойз 21:42 (7:14, 14:7, 0:14, 0:7).



Турнирное положение.



Американская футбольная конференция: "Нью-Ингленд Пэтриотс" - 13 побед - 2 поражения, "Окленд Рейдерс" - 12-3, "Питтсбург Стилерз" - 10-5, "Хьюстон Тексанс" - 9-6 (лидеры дивизионов), "Канзас-Сити Чифс" - 11-4, "Майами Долфинс" - 10-5, "Балтимор Рэйвенс" - 8-7, "Денвер Бронкос" - 8-7, "Теннесси Тайтенс" - 8-7, "Индианаполис Колтс" - 7-8, "Баффало Биллз" - 7-8, "Цинциннати Бенгалс" - 5-9 (1 ничья), "Сан-Диего Чарджерс" - 5-10, "Нью-Йорк Джетс" - 4-11, "Джексонвилл Джегерс" - 3-12, "Кливленд Браунс" - 1-14.



Национальная футбольная конференция: "Даллас Ковбойз" - 13-2, "Атланта Фэлконс" - 10-5, "Сиэтл Сихокс" - 9-5 (1 ничья), "Грин-Бэй Пэкерс" - 9-6 (лидеры дивизионов), "Нью-Йорк Джайнтс" - 10-5, "Детройт Лайонс" - 9-6, "Вашингтон Редскинс" - 8-6 (1 ничья), "Тампа-Бэй Баккэнирс" - 8-7, "Нью-Орлеан Сейнтс" - 7-8, "Миннесота Викингз" - 7-8, "Аризона Кардиналс" - 6-8 (1 ничья), "Каролина Пантерс" - 6-9, "Филадельфия Иглз" - 6-9, "Лос-Анджелес Рэмс" - 4-11, "Чикаго Беарз" - 3-12, "Сан-Франциско 49-е" - 2-13.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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