Новости фото с badm.ru Евгений Дрёмин и Евгения Димова выиграли турнир по бадминтону Yonex/K & D Graphics International Challenge Международный турнир по бадминтону 2016 Yonex/K & D Graphics International Challenge с призовым фондом 17500 долларов прошёл с 14 по 18 декабря на кортах Orange County Badminton Club (Ориндж, Калифорния, США).



Чемпионы России в миксте Евгений Дрёмин и Евгения Димова, посеянные под первым номером, стали победителями калифорнийского турнира. Евгений и Евгения, начав со второго круга, победили канадский микст Адриан Лю/Жозефин Ву - 21:14, 21:18, затем выбили из борьбы американцев Джейми Су и олимпийского чемпиона, чемпиона мира Тони Гунавана - 21:17, 21:11, в полуфинале выиграли у посеянной третьей канадской пары Тоби Нг/Рэйчел Хондерих - 14:21, 21:14, 21:14, а в финале были сильнее американцев Ховарда Шу и Джейми Субанди - 21:6, 22:20.



Сергей Сирант, посеянный в мужском одиночном разряде под шестым номером, стал финалистом турнира в Ориндже. В стартовом для него матче второго круга Сирант разгромил американца Мен-Юн Она - 21:15, 21:4, в 1/8 финала обыграл Панду Деванторо из Индонезии - 21:8, 21:17, в четвертьфинале взял верх над посеянным третьим американцем Ховардом Шу - 21:15, 21:17, а в полуфинале переиграл первую ракетку турнира японца Кенту Хисимото - 21:16, 12:21, 21:13. Лишь в финале Сиранта остановил ещё один японец - четвёртая ракетка турнира Риичи Такесита - 21:13, 21:18. Ещё один российский бадминтонист - Денис Грачёв дошёл до третьего круга.



В финале женского одиночного разряда американка Бейвин Чжан, посеянная под первым номером, взяла верх над второй ракеткой турнира - канадкой Рэйчел Хондерих со счётом 21:13, 21:12.



В финале женского парного разряда сошлись четыре американские бадминтонистки. Паула Линн Обанана и Ия Ли, посеянные первыми, уступили Бейвин Чжан и Чжин Ю Хон.



В финале мужского парного разряда датчане Фредерик Колберг и Расмус Фладберг, посеянные вторыми, были сильнее канадского дуэта Нил Якура/Б.Р.Санкирс.



Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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