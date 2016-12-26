26.12.2016 21:55
"Енисей" нанёс "СКА-Нефтянику" первое поражение в чемпионате России по хоккею с мячом
Четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги прошли в воскресенье.
Действующий чемпион страны - красноярский "Енисей" вновь принимал лидера восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник". Пропустив уже на первой минуте, хозяева отыгрались через полчаса. Вскоре красноярцы забили второй мяч, а в концовке тайма отличились дважды подряд, уйдя на перерыв с перевесом в три гола. Во вторые 45 минут команды сначала дважды обменялись голами, а ещё два взятия ворот гостей сняли все вопросы. 8:4 - уверенная победа красноярцев и первое поражение хабаровчан в нынешнем чемпионате. Дублями отметились у хозяев Юрий Викулин и Алмаз Миргазов, у гостей - Артём Бондаренко.
Кемеровский "Кузбасс" принимал "Байкал-Энергию" из Иркутска. После четверти часа игры хозяева в первый и последний раз вышли вперёд - 2:1, но затем иркутяне до перерыва отличились пять раз подряд. К середине второго тайма кемеровчане приблизились на расстояние двух голов, но ещё три взятия ворот закрепили успех гостей - 11:6. По три мяча забили Павел Дубовик и Александр Егорычев. "Байкал-Энергия" опережает "Енисей" в борьбе за второе место в группе на четыре очка, сыграв на два матча больше. "Кузбасс" зазимает пятую позицию.
Кировская "Родина" играла на своём стадионе с московским "Динамо". В середине первого тайма хозяева вели со счётом 5:0, сохранившимся до перерыва. Во второй половине москвичи сократили отставание до минимума, но, пропустив ещё раз, спасти игру не смогли - 6:5 в пользу кировчан. Хет-трик в составе победителей сделал Сергей Обухов. У гостей дубль сделал Евгений Иванушкин. Москвичи сохраняют третью позицию в западной группе, "Родина" поднялась на четвёртую.
В Казани местные динамовцы играли с архангельским "Водником". В первом тайме команды добились успеха по два раза. После перерыва гости отличились трижды, на что казанцы смогли ответить лишь одним голом в концовке. 5:3 - архангелогородцы добились победы. У гостей дубль сделал Янис Бефус, у хозяев - Евгений Волгужев. "Водник" продолжает борьбу за лидерство в группе с ульяновской "Волгой" уступая одно очко. Казанцы опустились на пятую позицию.
"Кузбасс" (Кемерово) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 6:11 (2:6)
0:1. Павел Дубовик (Тимофей Безносов), 7
1:1. Денис Игошин (Сергей Морозов), 9
2:1. Олег Земцов (Владимир Каланчин), 16
2:2. Егор Егорычев (Павел Дубовик), 21
2:3. Илья Грачёв, 23
2:4. Максим Ширяев, 38, с 12-метрового
2:5. Александр Егорычев, 39
2:6. Илья Грачёв (Александр Егорычев), 40
2:7. Павел Дубовик (Евгений Шадрин), 51, угловой
3:7. Денис Криушенков (Павел Якушев), 52, угловой
4:7. Владимир Каланчин (Денис Криушенков), 54
4:8. Александр Егорычев (Евгений Шадрин), 59
5:8. Богдан Павенский (Климентий Тарасенко), 61
6:8. Вячеслав Швецов (Павел Якушев), 66, угловой
6:9. Александр Егорычев (Максим Ширяев), 70
6:10. Максим Ширяев (Максим Гавриленко), 82, угловой
6:11. Павел Дубовик (Илья Грачёв), 86.
"Динамо-Казань" (Казань) - "Водник" (Архангельск) 3:5 (2:2)
1:0. Евгений Волгужев (Николай Гаврилов), 18, свободный
1:1. Янис Бефус (Юрий Погребной), 21
2:1. Евгений Волгужев (Рамиль Ибрагимов), 23
2:2. Алексей Гладышев (Олег Пивоваров), 29
2:3. Иван Козлов (Евгений Дергаев), 47
2:4. Сергей Калинин (Иван Козлов), 61, угловой
2:5. Янис Бефус (Сергей Перминов), 85
3:5. Рамиль Ибрагимов (Роман Козулин), 87.
"Родина" (Киров) - "Динамо" (Москва) 6:5 (5:0)
1:0. Евгений Мастрюков, 6, с 12-метрового
2:0. Сергей Обухов (Евгений Леухин), 8
3:0. Дмитрий Барбаков (Сергей Обухов), 10
4:0. Сергей Обухов (Сергей Катугин), 13
5:0. Артём Самойлов (Александр Ронжин), 23, угловой
5:1. Евгений Филиппов, 50
5:2. Сергей Шабуров (Евгений Филиппов), 58
5:3. Евгений Иванушкин (Сергей Шабуров), 68, угловой
5:4. Евгений Иванушкин (Эмиль Бихузин), 70
6:4. Сергей Обухов (Артём Самойлов), 84
6:5. Иван Щеглов, 90.
"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 8:4 (4:1)
0:1. Артём Бондаренко (Александр Ким), 1
1:1. Юрий Викулин (Дмитрий Логинов), 30, угловой
2:1. Алмаз Миргазов (Виктор Чернышёв), 33
3:1. Алмаз Миргазов, 43
4:1. Вячеслав Вдовенко (Дмитрий Логинов), 44
4:2. Кристофер Фагерстрём (Николай Мельников), 48, угловой
5:2. Дмитрий Логинов (Александр Насонов), 49
5:3. Александр Антипов (Кристофер Фагерстрём), 55
6:3. Юрий Викулин, 61, с 12-метрового
7:3. Олег Толстихин, 79
8:3. Максим Ишкельдин, 86, в свои ворота
8:4. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 89.
Турнирное положение.
Запад: "Волга" (Ульяновск) - 35 очков (14 игр), "Водник" (Архангельск) - 34(14), "Динамо" (Москва) - 18(14), "Родина" (Киров) - 15(16), "Динамо-Казань" (Казань) - 14(16), "Старт" (Нижний Новгород) - 9(14).
Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 45(16), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 31(16), "Енисей" (Красноярск) - 27(14), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10(14), "Кузбасс" (Кемерово) - 10(14), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7(14).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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