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25.12.2016 13:37
Фото пресс-служба НОК Белоруссии
Минск стал столицей Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019
Столица Белоруссии Минск примет в 2019 году Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

На 43-ей Генассамблее ЕОК, которая проходила в Баку, Минск избран столицей проведения 15-го летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года. Все делегаты форума единогласно проголосовали за Минск в качестве столицы ЕЮОФ-2019.

В составе заявочного комитета в Баку на сцену поднялись олимпийские чемпионы Юлия Нестеренко и Дмитрий Довгаленок, генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин, министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Максим Рыженков, а также первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль проводится в нечетные годы и является комплексным спортивным мероприятием, программа которого включает соревнования по 9 видам спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис.

Как правило, в форуме принимают участие более 5 тысяч юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, тренеров и официальных лиц из 49 европейский олимпийских комитетов. При этом страна-организатор получает право участия в соревнованиях по всем видам спорта полным составом без прохождения отбора на предварительном этапе.

Источник  пресс-служба НОК Белоруссии.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/25/109860.html
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