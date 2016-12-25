Столица Белоруссии Минск примет в 2019 году Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
На 43-ей Генассамблее ЕОК, которая проходила в Баку, Минск избран столицей проведения 15-го летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года. Все делегаты форума единогласно проголосовали за Минск в качестве столицы ЕЮОФ-2019.
В составе заявочного комитета в Баку на сцену поднялись олимпийские
чемпионы Юлия Нестеренко и Дмитрий Довгаленок, генеральный секретарь НОК
Беларуси Георгий Катулин, министр спорта и туризма Республики Беларусь
Александр Шамко, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам
физической культуры, спорта и развития туризма Максим Рыженков, а также
первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Летний Европейский юношеский олимпийский
фестиваль проводится в нечетные годы и является комплексным спортивным
мероприятием, программа которого включает соревнования по 9 видам
спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная,
дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис.
Как правило, в форуме принимают участие
более 5 тысяч юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет, тренеров и
официальных лиц из 49 европейский олимпийских комитетов. При этом
страна-организатор получает право участия в соревнованиях по всем видам
спорта полным составом без прохождения отбора на предварительном этапе.Источник пресс-служба НОК Белоруссии.