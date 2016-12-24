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24.12.2016 22:24
Российские ватерполистки победили голландок в квалификации Мировой лиги
Матч второго тура группы A европейского квалификационного турнира Мировой лиги по водному поло среди женских команд между сборными Нидерландов и России сосмтоялся на этой неделе в голландском Утрехте.
 
Завершив вничью непростой первый период, россиянки добились минимального перевеса по итогам двух четвертей. В третьей восьмиминутке наша команда сделала решающий рывок, оторвавшись на четыре гола. В заключительном отрезке хозяйки лишь чуть приблизились к нашим ватерполисткам. В итоге голландки были вынуждены покинуть домашний бассейн побеждёнными - 12:15 (2:2, 4:5, 1:4, 5:4).

Голы сборной России: Иванова (2), Кравченко (2), Каримова (2), Прокофьева (2), Зубкова (1), Борисова (1), Ярондайкина (1), Симанович (1), Тимофеева (1), Соболева (1), Рыжкова (1).
Ход игры - 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 5:6, 6:6, 6:7, 7:7, 7:8, 7:9, 7:10, 7:11, 8:11, 8:12, 8:13, 9:13, 10:13, 10:14, 11:14, 11:15, 12:15.

Состав сборной России.

Вратари: Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова;
полевые игроки: Мария Борисова, Анна Кравченко, Татьяна Зубкова, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова, Надежда Ярондайкина, Анна Тимофеева.

В первом туре нашей группы сборная Нидерландов победила гречанок в серии пенальти - 7:5. Таким образом, российские ватерполистки лидируют, набрав три очка. Два очка - у голландок, одно - у гречанок.

24 января 2017 года наши девушки сыграют в гостях с гречанками, а 28 марта и 18 апреля россиянкам предстоят домашние матчи соответственно с командами Нидерландов и Греции.

В группе B по одной победе одержали сборные Венгрии и Италии, обыграв ватерполисток из Франции со счётом 16:6 и 14:4 соответственно.

В суперфинал Мировой лиги, который пройдёт 6-11 июня 2017 года, выйдут три команды из Европы - победители групп, а также команда, которая победит в борьбе между командами, занявшими вторые места. Ещё четыре команды выйдут в суперфинал из интерконтинентального турнира, где сыграют представители остальных частей света.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/24/109859.html
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