"Ростов-Дон" победил "Астраханочку", "Лада" вышла на второе место в женском чемпионате России по гандболу

Шесть матчей сыграны в женском чемпионате России по гандболу среди команд суперлиги после длительного перерыва, вызванного участием спортсменок в чемпионате Европы, состоявшемся в Швеции.



В одном из центральных матчей предварительного этапа чемпионки страны - гандболистки "Астраханочки" принимали лидера нынешнего сезона - "Ростов-Дон". Судьба матча была практически решена к перерыву - ростовчанки добились перевеса в десять мячей. В итоге гостьи уверенно победили - 30:19. Восемь мячей забросила Юлия Манагарова. "Ростов-Дон" сохраняет лидерство, выиграв все девять встреч.



Затем "Астраханочка" принимсала "Ставрополье-СКФУ" из Ставрополя и после ничейного первого тайма всё же сломила сопротивление соперниц во второй половине - 35:30. Одиннадцать голов на счету Карины Сабировой.



Звенигородская "Звезда" играла на домашней арене с тольяттинской "Ладой". Выиграв шесть мячей в первом тайме и ещё пять - во втором, гостьи в итоге победили со счётом 36:25. По восемь голов на счету Дарьи Дмитриевой и Алёны Носиковой.



Затем "Лада" играла на выезде с московским "Лучом". Добившись преимущества в пять мячей в каждом из таймов, тольяттинские гандболистки выиграли в итоге - 34:24. Десятью голами отличилась Дарья Самохина. После этой победы "Лада" занимает второе место, лишь по дополнительным показателям уступая ростовчанкам, имеющим матч в запасе, и на два очка опережая "Астраханочку".



"Университет" играл в Ижевске с краснодарской "Кубанью". Выиграв девять мячей в первые тридцать минут, кубанские спортсменки уверенно довели матч до победы - 37:25. Семь мячей забросила Оксана Свитанько, хозяйкам не помогли девять голов Марии Керчиковой. "Кубань" занимает четвёртое место, по дополнительным показателям опережая "Звезду" и сыграв на матч меньше.



"Динамо-Синара" и "Ставрополье-СКФУ" встречались на площадке волгоградского клуба. От начала до конца встречи хозяйки имели полное преимущество и одержали крупную победу - 36:19. По пять голов в активе Полины Ведехиной, Дарьи Беликовой, Антонины Скоробогатченко и Валентины Вернигоровой. У проигравших восемь голов на счету Екатерины Баркаловой. "Динамо-Синара" занимает седьмое место, "Ставрополье-СКФУ" - восьмое.



"Астраханочка" (Астрахань) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 19:30 (7:17)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова, Людмила Постнова (2), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Карина Сабирова (3), Анна Шапошникова, Екатерина Левша (1), Светлана Кремнева (3), Дарья Чаплыгина (3), Наталья Чигиринова (5), Виктория Шичкина (1), Екатерина Зеленкова (1), Кристина Кожокарь, Яна Емельяненка.

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (8), Майя Петрова (2), Анна Сень (6), Ольга Башкирова (2), Анна Вяхирева (4), Ксения Макеева, Сираба Дембеле (1), Лотте Григель, Александрина Кабрал Барбоса (3), Виктория Борщенко (4).



"Звезда" (Звенигород) - "Лада" (Тольятти) 25:36 (12:18)

"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова, Арина Закордонская (2), Наталья Винюкова (6), Виктория Климанцева (2), Марианна Егорова (1), Анастасия Листопад, Дарья Одрузова, Наиалья Курбанова, Наталья Никитина (3), Анастасия Алексеева (3), Анастасия Илларионова (2), Мария Дудина (2), Алёна Амельченко, Анна Шукалова (4).

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова, Юлия Какмоля (6), Дарья Самохина (5), Дарья Дмитриева (8), Виолетта Голец (2), Александра Санникова (1), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (2), Алёна Носикова (8), Валентина Барынина, Ксения Карпачева, Ирина Снопова (4).



"Университет" (Ижевск) - "Кубань" (Краснодар) 25:37 (10:19)

"Университет": Юлия Пойлова - 1 забитый гол, Кристина Плугина (вратари), Наталья Решетникова (5), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (2), Дарья Сурнина, Ольга Тургенева (2), Валерия Дозморова (1), Ксения Трухина (4), Лилия Закиуллина, Василиса Кунгурцева (1), Анна Кандакова, Мария Керчикова (9), Елена Кудряшева, Ксения Обуховская, Вероника Бажутина.

"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Наталия Даньшина (3), Юлия Гаряева (4), Оксана Свитанько (7), Марина Судакова (4), Яна Ускова, Виктория Жилинскайте (6), Екатерина Маренникова (4), Яна Жилинскайте (1), Ольга Горшенина, Оксана Королёва (2), Ирина Антонова (2), Кристина Лисчевич (4).



"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) 36:19 (18:10)

"Динамо-Синара": Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Фанина (2), Ярослава Фролова (4), Елена Авдекова (1), Анастасия Суслова (3), Полина Ведехина (5), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (5), Юлия Маркова (2), Валерия Ганичева (4), Екатерина Гребёнкина, Антонина Скоробогатченко (5), Елизавета Собина, Валентина Вернигорова (5), Анастасия Макина.

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова (вратари), Ульяна Рассанова, Екатерина Калинина (1), Екатерина Баркалова (8), Олеся Кирий, Екатерина Королёва, Регина Мысак (1), Анастасия Пастух (2), Зурета Коблева (1), Екатерина Нефёдова (6), Елена Стрельцова.



"Луч" (Москва) -"Лада" (Тольятти) 24:34 (13:18)

"Луч": Анастасия Лагина, Татьяна Лагуткина (вратари), Ирина Бойкова, Екатерина Юрина (5), Дарья Гусева, Екатерина Садакова, Олеся Комкова, Елизавета Иванова (1), Оксана Пантус (4), Екатерина Атькова (7), Екатерина Матлашова (7), Анастасия Арховацкая, Ирина Ищенко, Анна Толочко.

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (3), Юлия Какмоля (1), Дарья Самохина (10), Дарья Дмитриева (7), Виолетта Голец (3), Александра Санникова (2), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (2), Алёна Носикова, Валентина Барынина, Ксения Карпачева, Ирина Снопова (6).



"Астраханочка" (Астрахань) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) 35:30 (18:18)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова (2), Мария Рачителева, Кристина Сорокина (5), Светлана Иванова (1), Карина Сабирова (11), Анна Шапошникова (3), Екатерина Левша (2), Светлана Кремнева (4), Дарья Чаплыгина, Наталья Чигиринова (3), Виктория Шичкина, Екатерина Зеленкова (1), Кристина Кожокарь (3), Яна Емельяненка.

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова (вратари), Ульяна Рассанова(1), Екатерина Калинина (2), Екатерина Баркалова (11), Олеся Кирий (1), Екатерина Королёва, Регина Мысак (3), Анастасия Пастух (2), Зурета Коблева (1), Екатерина Нефёдова (9), Елена Стрельцова.



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 18 очков (9 игр), "Лада" (Тольятти) - 18(10), "Астраханочка" (Астрахань) - 16(10), "Кубань" (Краснодар) - 12(9), "Звезда" (Звенигород) - 12(10), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 10(9), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 8(10), "Луч" (Москва) - 5(10), "Университет" (Ижевск) - 4(9), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 3(10), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(9).



Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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