Новости "Синара" уступила "Сибиряку", "Газпром-Югра" и "Динамо" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу Три матча одиннадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги были сыграны в пятницу.



"Синара" из Екатеринбурга принимала новосибирский "Сибиряк". Пропустив два мяча в первом тайме, уральцы после перерыва дважды сокращали разрыв, но спасти игру так и не смогли - 2:3. "Сибиряк" занимает третью строчку турнирной таблицы, "Синара" - четвёртую.



Подмосковные динамовцы забили двав безответных мяча в ворота МФК "Тюмень" в первой половине и закрепили успех после перерыва - 3:0. "Динамо" идёт пятым, тюменцы на шестой позиции с шестиочковым отставанием.



Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал "Норильский никель". Первый гол югорчан норильчане смогли отыграть, но после перерыва разрыв вырос до двух мячей. Гостям удалось вновь приблизиться в счёте, но два гола в концовке сняли все вопросы - победа хозяев со счётом 5:2. Дубль у победителей сделал Иван Чишкала, у проигравших - Николай Канивец. "Газпром-Югра" занимает второе место, "Норильский никель" идёт девятым.



"Синара" (Екатеринбург) - "Сибиряк" (Новосибирск) 2:3 (0:2)

0:1. Иванов, 8

0:2. Главатских, 13

1:2. Тимощенков, 30

1:3. Покотыло, 31

2:3. Фахрутдинов, 47.



"Синара": Путилов, Калмахелидзе (вратари), Аширов, Власов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Чистополов, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, А.Иванов.

"Сибиряк": Балашов, Формин (вратари), Лео Сантана, Покотыло, Судзиев, С.Иванов (капитан), Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Плахов, Волынюк, Чухрий, Сими Сайотти.



Предупреждён Власов ("Синара").



"Динамо" (Московская область) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 3:0 (2:0)

1:0. Прудников, 2

2:0. Асадов, 16

3:0. Эскердинья, 29.



"Динамо": Зуев, Цайдер (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья, Прудников (капитан), Кутузов, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров, Мухутдинов.

"Тюмень": Александров, Логинов (вратари), Кузьмин, Милованов (капитан), Батырев, Соколов, Исламов, Асланян, Джгереная, Бахур, Куликов, Неведров.



Предупреждены: Понкратов - Соколов, Асланян.



"Газпром-Югра" (Югорск) - "Норильский никель" (Норильск) 5:2 (2:1)

1:0. Эдер Лима, 14

1:1. Канивец, 19

2:1. Чишкала, 23

3:1. Копейкин, 29

3:2. Канивец, 38, с 6-метрового

4:2. Чишкала, 49

5:2. Давыдов, 50.



"Газпром-Югра": Купатадзе, Шевченко (вратари), Копейкин, Лысков, Эдер Лима, Афанасьев, Котляров, Кайо, Чишкала, Пирогов, Давыдов, Сигнев.

"Норильский никель": Попов, Белов (вратари), Гордеев, Анисимов, Погорелов, Аносов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Филиппов.



Удалён Пономарёв ("Норильский никель").



Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 35 очков (15 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 33(16), "Сибиряк" (Новосибирск) - 31(15), "Синара" (Екатеринбург) - 27(15), "Динамо" (Московская область) - 27(15), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 21(16), "Прогресс" (Глазов) - 20(15), "КПРФ" (Москва) - 19(16), "Норильский никель" (Норильск) - 13(15), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 6(14), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(14).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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