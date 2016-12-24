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24.12.2016 11:43
"Синара" уступила "Сибиряку", "Газпром-Югра" и "Динамо" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу
Три матча одиннадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги были сыграны в пятницу.

"Синара" из Екатеринбурга принимала новосибирский "Сибиряк". Пропустив два мяча в первом тайме, уральцы после перерыва дважды сокращали разрыв, но спасти игру так и не смогли - 2:3. "Сибиряк" занимает третью строчку турнирной таблицы, "Синара" - четвёртую.

Подмосковные динамовцы забили двав безответных мяча в ворота МФК "Тюмень" в первой половине и закрепили успех после перерыва - 3:0. "Динамо" идёт пятым, тюменцы на шестой позиции с шестиочковым отставанием.

Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал "Норильский никель". Первый гол югорчан норильчане смогли отыграть, но после перерыва разрыв вырос до двух мячей. Гостям удалось вновь приблизиться в счёте, но два гола в концовке сняли все вопросы - победа хозяев со счётом 5:2. Дубль у победителей сделал Иван Чишкала, у проигравших - Николай Канивец. "Газпром-Югра" занимает второе место, "Норильский никель" идёт девятым.

"Синара" (Екатеринбург) - "Сибиряк" (Новосибирск) 2:3 (0:2)
0:1. Иванов, 8
0:2. Главатских, 13
1:2. Тимощенков, 30
1:3. Покотыло, 31
2:3. Фахрутдинов, 47.

"Синара": Путилов, Калмахелидзе (вратари), Аширов, Власов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Чистополов, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, А.Иванов.
"Сибиряк": Балашов, Формин (вратари), Лео Сантана, Покотыло, Судзиев, С.Иванов (капитан), Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Плахов, Волынюк, Чухрий, Сими Сайотти.

Предупреждён Власов ("Синара").

"Динамо" (Московская область) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 3:0 (2:0)
1:0. Прудников, 2
2:0. Асадов, 16
3:0. Эскердинья, 29.

"Динамо": Зуев, Цайдер (вратари), Разорёнов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья, Прудников (капитан), Кутузов, Понкратов, Заболонков, Хамадиев, Багиров, Мухутдинов.
"Тюмень": Александров, Логинов (вратари), Кузьмин, Милованов (капитан), Батырев, Соколов, Исламов, Асланян, Джгереная, Бахур, Куликов, Неведров.

Предупреждены: Понкратов - Соколов, Асланян.

"Газпром-Югра" (Югорск) - "Норильский никель" (Норильск) 5:2 (2:1)
1:0. Эдер Лима, 14
1:1. Канивец, 19
2:1. Чишкала, 23
3:1. Копейкин, 29
3:2. Канивец, 38, с 6-метрового
4:2. Чишкала, 49
5:2. Давыдов, 50.

"Газпром-Югра": Купатадзе, Шевченко (вратари), Копейкин, Лысков, Эдер Лима, Афанасьев, Котляров, Кайо, Чишкала, Пирогов, Давыдов, Сигнев.
"Норильский никель": Попов, Белов (вратари), Гордеев, Анисимов, Погорелов, Аносов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин, Сытин, Чащин, Филиппов.

Удалён Пономарёв ("Норильский никель").

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 35 очков (15 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 33(16), "Сибиряк" (Новосибирск) - 31(15), "Синара" (Екатеринбург) - 27(15), "Динамо" (Московская область) - 27(15), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 21(16), "Прогресс" (Глазов) - 20(15), "КПРФ" (Москва) - 19(16), "Норильский никель" (Норильск) - 13(15), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 6(14), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(14).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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