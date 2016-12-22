22.12.2016 21:41
Дмитрий Цинман, фото с www.tatar-inform.ru
Дмитрий Цинман победил в финале Кубка мира по русским шашкам
Финал Кубка мира 2016 года, а также всероссийские юношеские соревнования по русским шашкам, посвящённые памяти Василия Сокова, состоялись с 10 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.
Победу в финале Кубка мира в общем зачёте одержал российский гроссместер Дмитрий Цинман. Его результат по итогам девяти туров, проведённых по швейцарской системе, - 14 очков из 18 возможных. На очко меньше набрали серебряный призёр - Михаил Семенюк из Белоруссии и бронзовый - россиянин Владимир Скрабов.
В молниеносной программе победил россиянин Иван Токусаров, вторым стал Цинман, третьим - Скрабов.
Победу в женском зачёте одержала россиянка Жанна Саршаева, на втором и третьем местах - белорусские шашистки Ана Лазовик и Александра Спирина.
В юниорском зачёте всю первую тройку составили россияне: Дмитрий Мельников, Дамир Рысаев и Кирилл Дублин.
Лучшими среди ветеранов стали россияне Дмитрий Лонд, Николай Абациев и Владимир Меркин.
Всероссийские юниорские соревнования выиграл Дмитрий Сиротин из Дзержинска. Вторым финишировал Владимир Максимов из Мурманской области, третьим - Захар Ашайкин из Санкт-Петербурга. Лучший результат среди девушек показала Юлия Вековщина из Санкт-Петербурга.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/22/109850.html