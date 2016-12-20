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20.12.2016 16:50
Рул Боомстра стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам
Матч за звание чемпиона мира по стоклеточным шашкам, в котором принимали участие два голландских гроссмейстера - Ян Хруниндайк и Рул Боомстра проходил со 2 по 18 декабря в Гронингене, Вагенингене и Гааге (Нидерланды).

Матч состоял из двенадцати партий. Уже в первой партии Боомстра одержал победу. Во второй партии Хруниндайк имел возможность сравнять счёт, но упустил выигрыш. Затем последовали ещё две ничьи, а в пятой партии Боомстра во второй раз заставил соперника капитулировать. Хруниндайку так и не удалось хотя бы сократить разрыв, а после побед в восьмой и десятой партиях Рул досрочно обеспечил себе победу в матче. Две последние партии, не имешие спортивного значения, закончились мирным исходом. Таким образом, 23-летний Рул Боомстра выиграл матч у 18-летнего соотечественника со счётом 16:8 и стал новым чемпионом мира.

Матч между голландскими шашистами был назначен после того, как прежний обладатель титула - девятикратный чемпион мира россиянин Александр Георгиев отказался от защиты чемпионского звания. На чемпионате мира 2015 года Георгиев завоевал золотую медаль, Хруниндайк - серебряную, Боомстра - бронзовую.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/20/109846.html
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