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20.12.2016 14:47
"Енисей-СТМ" проиграл "Бриву" в группе Кубка Вызова по регби, "Красный Яр" вышел в плей-офф квалификации
Два российских клуба провели в минувшие выходные четвёртые матчи в розыгрыше Кубка Вызова по регби.

Чемпион России - красноярский "Енисей-СТМ" в четвёртом туре группы 3 Кубка Вызова - 2016/2017 играл на поле соперника с французским "Бривом". Юрий Кушнарёв открыл счёт на первых минутах, точно исполнив штрафной. Однако затем на игре красноярцев сказались травмы Улдиса Саулите и Иннокентия Зыкова, а также жёлтые карточки Михеила Гачечиладзе и Юрия Баранова. Французы к двадцатой минуте занесли две попытки с реализациями, а затем использовали удаление Рамиля Гайсина, заработав ещё семь очков. В конце тайма уже хозяева остались в меньшинстве, и Кушнарёв вторым штрафным сократил отставание - 21:6 в пользу французов.

Во втором тайме красноярцы получили четвёртое удаление, обернувшееся бонусной попыткой хозяев, но через две минуты появившийся на поле Шамиль Магомедов занёс первую попытку нашей команды. Хозяева затем ещё дважды приземлили мяч в зачётке соперника. Сибиряки смогли ответить второй попыткой Магомедова с реализацией Кушнарёва. "Брив" одержал победу со счётом 38:18.

В другом матче группы 3 "Драгонс" из Уэльса переиграл английский "Вустер" - 22:7. "Брив" лидирует, набрав 14 очков, у "Енисея-СТМ" и "Драгонс" по девять очков, у "Вустера" - семь. В пятом туре чемпионы России сыграют 14 января в Уэльсе против "Драгонс".

"Красный Яр" из Красноярска, выступающий в отборочном турнире Кубка Вызова сезона 2017/2018, играл в четвёртом туре группы A с итальянским "Ровиго" на его поле. На пятой минуте Василий Артемьев занёс первую попытку в зачётное поле итальянцев, а Лаша Малагурадзе точно пробил реализацию. Хозяева сократили разрыв после штрафного в исполнении Стефана Бассона, но на 19-й минуте последовала попытка Олега Препелицэ с точной реализацией. Хозяева ответили попыткой южноафриканца Джакуса Момберга и вторым штрафным Бассона, сократив разрыв - 11:14.

Второй тайм проходил при полном преимуществе красноярцев. Две попытки исполнил Сионе Фукофука, а в концовке мяч в зачётку соперника занесли Василий Артемьев и Андрей Келлер. Малагурадзе довёл число своизх реализаций до пяти, ещё два очка на счету Эдди Паеа. В итоге - уверенная победа российского клуба со счётом 42:11.

Таким образом, "Красный Яр", выиграв все четыре матча, занял первое место в группе и сыграет в весеннем раунде плей-офф отборочного турнира.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/20/109845.html
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