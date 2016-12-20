Новости "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Старт" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом Четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги были сыграны в понедельник.



Лидер восточной группы - хабаровский "СКА-Нефтяник" принимал "Уральский трубник" из Первоуральска. Пропустив первые два мяча, гости сумели отыграться, но к перерыву хабаровчане отличились ещё дважды, а после возобновления игры довели разницу до трёх мячей. Уральцы не сдавались и сократили отставание до минимума. Затем команды ещё дважды обменялись голами. В итоге - трудная победа дальневосточников со счётом 7:6. Гостям не помог покер Сергея Почкунова. "СКА-Нефтяник" одержал тринадцатую победу подряд и упрочил лидерство. "Уральский трубник" пока сохраняет четвёртую позицию.



В Иркутске встречались "Байкал-Энергия" и новосибирский "Сибсельмаш". Трижды иркутяне выходили вперёд, а новосибирцы восстанавливали равновесие. Решающим стал пенальти на последних минутах, реализованный Максимом Ширяевым. Для него этот гол стал вторым в матче. Иркутяне одержали победу - 4:3. У гостей дублем отметился Алексей Доровских. "Байкал-Энергия" занимает вторую строчку турнирной таблицы, на три очка опережая красноярский "Енисей", имеющий матч в запасе.



Ульяновская "Волга", лидирующая в западной группе, неожиданно потеряла два очка в домашнем матче с казанскими динамовцами. Ни одной из команд не удавалось по ходу игры оторваться на два мяча, при этом хозяева выходили вперёд трижды, а гости - один раз. В итоге победитель так и не был выявлен - 4:4. Два мяча в составе ульяновцев забил Игорь Ларионов. "Волга" сохраняет лидерство в группе, на два очка опережая архангельский "Водник", сыгравший на матч меньше. Казанцы занимают четвёртое место.



Нижегородский "Старт" встречался на домашнем стадионе с кировской "Родиной". На два гола нижегородцев, забитых в начале встречи, кировчане ответили одним взятием ворот незадолго до перерыва. За несколько минут до конца встречи хозяева в третий раз пробили оборону соперника, зафиксировав итоговый результат - 3:1. "Старт", по-прежнему замыкающий турнирную таблицу, сократил отставание от "Родины" до трёх очков.



Во вторник команды проведут повторные встречи.



"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 7:6 (4:2)

1:0. Артём Бондаренко, 15

2:0. Артём Бондаренко (Александр Ким), 25

2:1. Сергей Почкунов, 28

2:2. Сергей Почкунов (Евгений Игошин), 34

3:2. Павел Рязанцев, 35

4:2. Кристофер Фагерстрём (Павел Рязанцев), 40

5:2. Юрий Шардаков (Артём Бондаренко), 47

5:3. Дмитрий Разуваев (Дмитрий Степченков), 59

5:4. Сергей Почкунов, 60

6:4. Кирилл Петровский (Максим Ишкельдин), 63, угловой

6:5. Андрей Герасимов (Сергей Почкунов), 74

7:5. Павел Рязанцев (Юрий Шардаков), 79, свободный

7:6. Сергей Почкунов (Дмитрий Разуваев), 81.



"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 4:3 (1:1)

1:0. Михаил Красиков (Максим Гавриленко), 6

1:1. Евгений Маврин (Рауан Исалиев), 19, угловой

2:1. Евгений Шадрин, 56

2:2. Алексей Доровских (Рауан Исалиев), 71

3:2. Максим Ширяев (Александр Егорычев), 79

3:3. Алексей Доровских (Рауан Исалиев), 82

4:3. Максим Ширяев, 88, с 12-метрового.



"Волга" (Ульяновск) - "Динамо-Казань" (Казань) 4:4 (1:1)

1:0. Игорь Ларионов (Максим Рязанов), 17

1:1. Геннадий Бочкарёв (Роман Козулин), 34, угловой

1:2. Денис Слаутин (Роман Козулин), 54

2:2. Пётр Захаров (Илари Мойсала), 55, угловой

3:2. Игорь Ларионов (Руслан Галяутдинов), 64

3:3. Анатолий Голубков (Роман Козулин), 65, угловой

4:3. Пётр Цыганенко, 67

4:4. Алексей Веселов (Роман Козулин), 79.



"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) 3:1 (2:1)

1:0. Максим Немцев (Евгений Щеглов), 8, угловой

2:0. Владимир Иванов (Евгений Неронов), 16

2:1. Евгений Мастрюков (Игорь Леденцов), 43, угловой

3:1. Евгений Щеглов (Алексей Ничков), 83.



Турнирное положение.



Запад: "Волга" (Ульяновск) - 32 очка (13 игр), "Водник" (Архангельск) - 30(12), "Динамо" (Москва) - 15(12), "Динамо-Казань" (Казань) - 13(13), "Родина" (Киров) - 11(13), "Старт" (Нижний Новгород) - 8(13).



Восток: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 39(13), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 27(13), "Енисей" (Красноярск) - 24(12), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10(13), "Кузбасс" (Кемерово) - 7(12), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 6(13).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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