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19.12.2016 21:50
"Дина" возглавила таблицу чемпионата России по мини-футболу
Десятый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги завершился в минувшие выходные.

Второй матч в субботу провели подмосковные динамовцы и МФК "Ухта". Судьбу матча решил единственный гол Александра Фукина в первом тайме. После этой победы бело-голубые закрепились на пятой строчке турнирной таблицы, ухтинцы по-прежнему идут последними.

В трёх парах матчи прошли в субботу и воскресенье. Московская "Дина" играла на выезде с сыктывкарской "Новой генерацией". В первой встрече москвичи разгромили хозяев со счётом 8:2, забив три безответных мяча в первом тайме и позволив сыктывкарцам забить лишь после пяти пропущенных голов. Хет-трик в составе победителей на счету Эскердиньи.

Вторая встреча также закончилась убедительной победой столичного клуба - 5:1. В первом тайме гости забили единственный мяч, а после перерыва сняли все вопросы об исходе борьбы. Дублем отметился Сергей Абрамов. "Дина" стала лидером турнира, "Новая генерация" идёт десятой.

Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал столичный МФК "КПРФ". В первом матче югорчане разгромили гостей со счётом 9:2. "Коммунисты" смогли впервые забить лишь при счёте 0:6. По два мяча в вороте гостей забили Владислав Шаяхметов, Иван Чишкала и Дмитрий Лысков.

Вторая встреча прошла в упорной борьбе и завершилась трудной победой хозяев - 5:3. Югорчанам пришлось дважды отыгрываться, а третий гол хозяев соперникам удалось отквитать. Решающим стал дубль Даниила Давыдова на последней минуте. Вице-чемпионы страны занимают второе место, отставая от "Дины" на два очка и сыграв на матч больше. "КПРФ" располагается на восьмой позиции.  

МФК "Тюмень" на домашней арене встречался с "Норильским никелем". Оба матча завершились с одинаковым счётом - 6:5 в пользу тюменцев. В первом матче, пропустив быстрый гол, хозяева к перерыву забили четыре мяча, а во второй 25-минутке гостям удалось лишь сократить разрыв. Хет0трик в составе победителей сделал Иван Лобков. На следующий день тюменцы уступали после первого тайма со счётом 2:3, а за семь минут до конца встречи - 2:5. Однако в концовке хозяева забили четыре мяча подряд и вырвали победу. Хет-трик на этот раз сделал Андрей Батырев.

"Тюмень" идёт в турнирной таблице шестой, "Норильский никель" - девятым.

Второй матч. "Динамо" (Московская область) - МФК "Ухта" (Ухта) 1:0 (1:0)
1:0. Фукин, 15.

Первый матч. МФК "Тюмень" - "Норильский никель" (Норильск) 6:5 (4:1)
0:1. Чащин, 2
1:1. Бахур, 13
2:1. Батырев, 13
3:1. Лобков, 16
4:1. Лобков, 25
4:2. Филиппов, 29
5:2. Лобков, 30
5:3. Филиппов, 35
5:4. Костыгин, 36
6:4. Соколов, 37
6:5. Канивец, 42.

Второй матч. МФК "Тюмень" - "Норильский никель" (Норильск) 6:5 (2:3)
0:1. Кузенок, 9
0:2. Канивец, 10
1:2. Бахур, 17
2:2. Батырев, 18
2:3. Чащин, 22
2:4. Кузенок, 26
3:4. Антошкин, 36, с 6-метрового
3:5. Сытин, 38
4:5. Соколов, 44
5:5. Батырев, 46, с 10-метрового
6:5. Батырев, 48.

Первый матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Дина" (Москва) 2:8 (0:3)
0:1. Эскердинья, 17
0:2. Ниязов, 18
0:3. Заболонков, 19
0:4. Эскердинья, 28
0:5. Ниязов, 29
1:5. Рудых, 33
1:6. Багиров, 33
2:6. Рудых, 38
2:7. Эскердинья, 43
2:8. Понкратов, 44.

Второй матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Дина" (Москва) 1:5 (0:1)
0:1. Кутузов, 7
0:2. Прудников, 27, с 6-метрового
0:3. Асадов, 34
0:4. Абрамов, 38
0:5. Абрамов, 42
1:5. Соколов, 47, с 6-метрового.

Первый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - "КПРФ" (Москва) 9:2 (6:1)
1:0. Шаяхметов, 5
2:0. Чишкала, 5
3:0. Чишкала, 7
4:0. Лысков, 13
5:0. Шаяхметов, 14, с 6-метрового
6:0. Сигнев, 22
6:1. Кейруш, 24
7:1. Кайо, 33
8:1. Афанасьев, 34
9:1. Лысков, 37
9:2. Паулиньо, 46.

Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - "КПРФ" (Москва) 5:3 (2:2)
0:1. Кейруш, 11
1:1. Чишкала, 18
1:2. Гончаров, 20
2:2. Котляров, 23
3:2. Пирогов, 29
3:3. Пула, 40
4:3. Давыдов, 50
5:3. Давыдов, 50.

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 32 очка (14 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 30(15), "Сибиряк" (Новосибирск) - 28(14), "Синара" (Екатеринбург) - 27(14), "Динамо" (Московская область) - 27(15), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 21(15), "Прогресс" (Глазов) - 20(15), "КПРФ" (Москва) - 19(16), "Норильский никель" (Норильск) - 13(14), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 6(14), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(14).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/19/109841.html
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